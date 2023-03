Mauritanie, le ministre de la Culture : « Fier des partenariats culturels avec l’Italie »

« Nous sommes fiers des partenariats étroits avec l’Italie également d’un point de vue culturel. L’identité de notre pays est basée sur le respect des cultures, l’admiration pour l’histoire humaine collective. Nous avons toujours cherché le contact avec les intellectuels du monde et pour cette raison, notre nation a été un phare pour la culture. Nous espérons que semer la culture de l’affection entre tous les peuples du monde aidera à la coexistence et à la paix entre les peuples ». C’est ce qu’a déclaré Mohamed Ould Soueidatt, Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement de la République Islamique de Mauritanie, s’exprimant à l’initiative « Nouakchott Capitale Culturelle du Monde Islamique 2023. Une magie arabe entre passé et futur », organisée au Ma OrI de Rome par la Fondation Med-Or, en collaboration avec le Ministère mauritanien de la Culture et l’Ambassade de Mauritanie en Italie.