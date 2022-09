Mécanisme commun pour la préparation des prochaines élections.

Le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation a indiqué que la réunion qui s’est tenu, samedi à Nouakchott, entre le département et 24 partis politiques de la majorité et de l’opposition parmi les 25 partis vise à parvenir à un mécanisme commun pour faire le bilan des réponses présentées par les partis en question et rédiger ce qui fera l’objet d’un accord en ce qui concerne les recommandations s’agissant de la préparation participative des prochaines élections législatives, régionales et municipales dans un climat garantissant la participation de tous et de manière consensuelle, transparente, honnête, convaincante et acceptable.

Il a souligné dans un point de presse dont une copie est parvenue à l’AMI que cette rencontre vient en exécution des recommandations de la rencontre organisée par le département le 12 juillet 2022 avec les partis politiques sous la supervision du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine.

Voici l’ intégralité du point de presse:

" En exécution de la rencontre organisée par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation , le 12 juillet 2022 avec les partis politiques, sous la supervision du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine , la salle des conférence du ministère a abrité, samedi, 10 septembre 2022, une réunion commune entre le ministère et 24 partis politiques de la majorité et de l'opposition sur les 25 partis

La réunion d’aujourd’hui, présidée par le secrétaire général du ministère, M. Mohamed Mahfoudh Brahim Ahmed, vient pour préparer une rencontre similaire à la première qui sera organisée par le ministère dans les prochains jours sous la supervision du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation au cours de laquelle seront adoptées les recommandations auxquelles parviendront les participants dans la réunion qui a démarré samedi matin”.

