Me Jemal Mohamed Taleb, « La Mauritanie est capable de donner un espoir colossal»

A l’occasion du Forum international des compétences organisées du 04 au 05 juillet à Nouakchott, Maître Jemal Mohamed Taleb, avocat au barreau de Paris, associé chez Diamantis and Partners a participé à la rencontre. Le juriste qui intervenait au sein du panel2 sous le thème : Secteur privé et développement du contenu local, s’est exprimé au micro de Financial Afrik au sujet du succès que peut tirer la Mauritanie de ses atouts.



Financial Afrik