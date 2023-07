Mauritanie : une seule candidature pour la licence d’une nouvelle tv

Mauritanie : une seule candidature pour la licence d’une nouvelle télévision commerciale privée

La haute autorité de la presse et de l’audiovisuel (HAPA) a tenu vendredi une réunion plénière pour l’ouverture des dossiers de candidature pour l’obtention d’une chaîne de télévision commerciale privée en Mauritanie.

La seule offre déposée l’a été par l’établissement Sahara 24, et la HAPA a constitué une commission technique qui doit se pencher sur l’étude du dossier et donner son avis lors de la prochaine étape.

Le président de la HAPA, El Houceïn Medou a déclaré au cours de cette réunion à laquelle ont assisté les membres du conseil de l’institution a évoqué le processus qu’a suivi l’appel à la concurrence et l’importance de celui-ci pour l’obtention d’une nouvelle chaîne.

Il a ajouté que le temps imparti à l’offre pour les candidatures était suffisant, pour leur permettre de bien préparer les dossiers, réaffirmant le respect des normes de transparence qui ont marqué les précédentes étapes de la gestion du dossier de candidature, et la transparence de la phase d’évaluation dans le respect total des exigences juridiques en vigueur.

Le délai imparti aux candidatures à l’obtention d’une nouvelle chaîne de télévision en Mauritanie, fixé depuis 45 jours par la HAPA s’est achevé ce vendredi.

Sahara medias