Mauritanie : un procès à Nouakchott qui s’annonce difficile pour l’ex-président Ould Abdel Aziz.

Le procès du 25 janvier prochain de l’ex-président Ould Aziz s’annonce difficile pour un ancien chef d’Etat qui devra répondre d’abord sur la dilapidation des biens de l’Etat, l’obtention d’avantages matériels indus et l’ingérence dans des affaires commerciales incompatibles avec la fonction de président de la République.

Ces lourdes charges en vrac contre celui qui a gouverné pendant au moins plus d’une décennie la Mauritanie vont au -delà des détournements des deniers publics de la mal gouvernance. Ould Aziz a non seulement permis l’octroi de marchés publics aux forces clientélistes qui agissaient à la présidence et dans l’administration mais aussi à son feu fils de dissimuler des milliards d’ouguiyas grâce à sa fondation Rahmaa.

Un blanchiment d’argent auquel le tribunal anti-corruption ne sera pas indifférent au procès du 25 janvier prochain à Nouakchott. L’ancien président n’est pas le seul inculpé puisque deux de ses anciens premiers ministres ainsi que d’autres personnalités de son régime de 2009 à 2019 seront entendus pour réponre aux accusations de participation à la dilapidation des deniers publics. Les Mauritaniens vont assister à un procès de la République sur fond de révélations de tous les scandales financiers qui ont secoué l’Etat mauritanien au-delà même de la décennie en question.

Cherif Kane

Coordinateur journaliste

Source: Kassataya.com