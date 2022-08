Mauritanie: un pas de géant vers l’inclusion financière grâce au transfert d’argent | Le360 Afrique

#Mauritanie: Les services de transfert de fonds connaissent une expansion fulgurante en Mauritanie depuis quelques années. Ceux-ci permettent à plusieurs utilisateurs d’envoyer rapidement de l’argent à leurs proches se trouvant souvent à plusieurs centaines de kilomètres de distance.

La mobile money est entrée dans les habitudes des Mauritaniens. Bocar Diallo explique sa présence dans une agence de transfert pour «une opération rapide, sûre et efficace» de retrait d’une somme d’argent envoyée depuis Boghé (une ville de la vallée du fleuve). Une autre cliente, Djeynaba Samba N’Gaide est, elle, venue pour effectuer une opération d’envoi d’argent vers Kaédi, une autre ville de la vallée du fleuve située plus à l’est.

Acteur de premier plan du transfert de fonds, Diaw Abou Malik, directeur général de l’Union nationale des caisses d’épargne et crédit (Djikké), insiste sur la présence de cette institution dans plusieurs dizaines de localités de la Mauritanie depuis plus de 15 ans, avec un important volet transfert d’argent.

Ce service se modernise d’ailleurs grâce à la digitalisation avec la nouvelle application «Kalby», qui permet à une large frange de la population d’avoir accès aux services financiers .

Mais le transfert d’argent n’est pas l’affaire des entreprises spécialisées uniquement. Khadim Niang, bijoutier originaire de Saint-Louis, offre en effet désormais des services de transfert vers le Sénégal et d’autres pays, grâce à Orange Money et Wave.

De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck

Soource: le360.ma