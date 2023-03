Mauritanie, société italienne: « l’ambassade améliore le climat des affaires »

La création d’une ambassade d’Italie à Nouakchott décidée hier par le Conseil des ministres « améliore le climat des affaires » en Mauritanie « notamment au niveau de la promotion des entreprises italiennes ». Luca Francioni, directeur technique de la société Bagattini, le dit à Adnkronos, qui s’est occupé de la fourniture du revêtement de sol de 47 mille mètres carrés de l’un des plus grands terminaux à conteneurs d’Afrique de l’Ouest, le port de Nouakchott.

« Dans les tâches d’une ambassade, il y a la promotion de nos entreprises et dans notre cas, cela pourrait donner une plus grande visibilité au travail déjà effectué pour ensuite en promouvoir d’autres », poursuit le responsable, précisant que le Bagattini, dans le cas du port, a fourni le matériel qui est ensuite installé par des entreprises locales.

L’ambassade à Nouakchott, conclut Francioni, « Je crois que cela peut représenter une garantie supplémentaire au cas où une entreprise comme la nôtre aurait besoin d’envoyer du personnel sur place, pour des besoins liés à son activité ».

Source: adnkronos.com traduit par Rapideinfo