Mauritanie : Remaniement ministériel comprenant 8 portefeuilles au sein du gouvernement

– Déclaration de la présidence mauritanienne

1 23 | 07.09.2022

Mauritanie : Remaniement ministériel comprenant 8 portefeuilles au sein du gouvernement

Novakşot

AA / Nouakchott

Le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a procédé à un remaniement partiel portant sur 8 des 28 portefeuilles du gouvernement du Premier ministre Mohamed Ould Bilal.

La présidence mauritanienne a indiqué, dans un communiqué, que le remaniement incluait les ministères de l’éducation, de l’agriculture, de l’emploi, de l’innovation, des transports, de l’environnement, de la culture et du développement animal.

Conformément au remaniement, Adama Boucar Sokou a été nommé ministre de l’Éducation (Éducation), Mokhtar Ahmed Yadali, ministre de la Transformation numérique, de l’Innovation et de la Modernisation de la gestion, Yahya Ould Ahmed Al-Wakf, ministre de l’Agriculture et Ibrahim Vall Ould Mohamed Lamine, ministre du développement animal.

Anyang Mamoudou a été nommé ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nani Ould Achrouga, ministre des Transports, porte-parole du gouvernement, Mohamed Ould Sweidat, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, et Laliat Ali Kamara, ministre de l’Environnement.

Ghazouani avait nommé Bilal à la tête du gouvernement en 2020, et un remaniement partiel y a été apporté en mars dernier, comprenant 15 portefeuilles, Le nouvel remaniement intervient environ un an avant les élections.

Agence Anadolu