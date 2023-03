Mauritanie : réactions après la dissolution de l’Assemblée nationale et la convocation du collège électoral

Mauritanie : réactions après la dissolution de l’Assemblée nationale et la convocation du collège électoral

Le 360.ma – Vidéo– collège électoral pour les législatives, régionales et municipales, le 13 mai 2023, a été rendue publique le même jour.

La Mauritanie se dirige vers des élections, législatives, régionales et municipales en mai prochain, suite à la dissolution de l’Assemblée nationale et la convocation du corps électoral. Des décisions qui suscitent diverses réactions des hommes politiques et de la société civile.

Le Professeur Lô Gourmo, vice-président de l’Union des Forces de Progrès (UFP, opposition), tête de liste nationale de cette formation pour les prochaines législatives, spécialiste du droit et Cheikh Sidaty Haiba, directeur du journal Al Akhbar, expliquent la décision des autorités et ses conséquences sur la configuration de la scène politique nationale.

Pr Lô justifie la dissolution de l’Assemblée nationale par la tenue des élections avant l’expiration du mandat en cours. L’assemblée dissoute avait été élue en septembre 2018, le collège électoral est convoqué le13 mai 2023.

Il rappelle les prérogatives constitutionnelles du président de la République qui lui confèrent formellement le droit de dissolution. Mais au-delà, l’homme politique et spécialiste du droit, revient sur le débat juridique d’ordre général, au sujet des divergences d’appréciation relatives au pouvoir de mettre fin à un mandat en cours et conféré par le suffrage universel.

Lire la suite

Amadou Seck (Nouakchott, correspondance)

Source : Le 360.ma (Maroc)