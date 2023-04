Mauritanie: QatarEnergy acquiert 40% des parts d’exploration

QatarEnergy se lance dans l’exploration offshore en Mauritanie.

Doha : QatarEnergy a conclu un accord avec Shell pour acquérir une participation directe de 40% dans le bloc C-10 situé au large des côtes mauritaniennes.

Conformément aux termes de l’accord, et sous réserve des approbations habituelles du gouvernement mauritanien, QatarEnergy détiendra une participation directe de 40 % dans l’accord d’exploration et de production relatif au bloc C-10. Shell (l’opérateur) détiendra une participation de 50 %, tandis que la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (« SMH ») détiendra une participation de 10 %.

Commentant la signature de cet accord, SE Saad Sherida Al-Kaabi, ministre d’État aux affaires énergétiques, président et chef de la direction de QatarEnergy, a déclaré : « Nous sommes ravis de l’opportunité de participer au secteur en amont de la Mauritanie qui s’appuie davantage sur notre empreinte d’exploration en Afrique, et nous attendons avec impatience un programme d’exploration réussi.

Le ministre Al-Kaabi a ajouté : « Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de travailler avec notre partenaire stratégique Shell et avec SMH. Nous nous réjouissons également de collaborer avec le gouvernement mauritanien et les remercions, ainsi que nos partenaires, pour leur précieux soutien et leur coopération ».

Le bloc C-10 couvre une superficie totale d’environ 11 500 kilomètres carrés et est situé à environ 50 kilomètres au large des côtes de la Mauritanie à des profondeurs d’eau d’environ 50 à 2 000 mètres.