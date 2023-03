Le directeur général de Petrosen discutera du programme en amont de la National Oil Company (NOC) lors de la conférence MSGBC 2023

Lors de l’édition 2023 de la conférence MSGBC sur le pétrole, le gaz et l’électricité, le directeur général de Petrosen, Thierno Seydou LY, partagera des informations sur l’agenda en amont des NOC après la première production de pétrole et de gaz cette année

ImprimerPartagerCopier le texteObtenir le logo source

NOUAKCHOTT, Mauritanie, 17 mars 2023/APO Group/ — Thierno Seydou LY, directeur général de la compagnie pétrolière nationale sénégalaise (NOC), Petrosen, participera à l’édition 2023 de la conférence et exposition MSGBC Oil, Gas & Power ( https://apo-opa.info/3YUMr6o ) en tant que keynote conférencier. Au cours de l’événement, Seydou partagera le plan d’action des CNO pour le secteur en amont après l’étape de la première production de pétrole et de gaz, prévue fin 2023, ainsi qu’un aperçu des progrès réalisés en matière de contenu local, de conversion du gaz en électricité et d’autres opportunités d’investissement à travers le paysage E&P sénégalais.

Alors que le secteur de l’énergie du Sénégal est au bord d’une transformation en raison de la première production du développement du champ pétrolifère de Sangomar de 100 000 barils par jour et du projet de 2,3 millions de tonnes par an (mtpa) Greater Tortue Ahmeyim (GTA), Petrosen, en tant qu’entité responsable de les intérêts du gouvernement dans toutes les activités commerciales d’hydrocarbures en amont, s’engage à maintenir l’élan de développement amorcé avec les premiers hydrocarbures. En tant que telle, la société a donné la priorité à l’ouverture encore plus poussée du marché en amont, la première production représentant une incitation majeure pour les acteurs intéressés du paysage E&P régional et mondial.

Dans le cadre d’un programme de développement consolidé qui verrait les développements en amont se traduire par des investissements multisectoriels grâce à la génération et à la réinjection de revenus, la NOC du Sénégal s’efforce de garantir que les activités O&G rapportent des avantages tangibles à la population MSGBC.

En amont, Petrosen – aux côtés du ministère du Pétrole et des Énergies – a ouvert un cycle de licences en 2020 avec une douzaine de blocs en lice ; soutient les objectifs du gouvernement énoncés dans le Code pétrolier et le Plan Sénégal émergent ; et travaille avec ses partenaires pour faire décoller d’autres projets à grande échelle. En plus de la phase 1 de GTA, le NOC a approuvé le concept de développement pour la phase 2 du projet, qui verra la production passer de 2,3 mtpa à 5 mtpa tandis que plus de 20 blocs à fort potentiel de découvertes sont disponibles, avec plus de contrats attendus être signé cette année.

Le CNO sénégalais s’efforce de garantir que les activités pétrolières et gazières génèrent des avantages tangibles pour la population MSGBC

En plus de l’expansion en amont, la NOC a des plans ambitieux pour le contenu local et la production d’électricité, investissant massivement dans ces segments de l’économie afin d’accroître la contribution de l’industrie pétrolière et gazière à l’économie sénégalaise au sens large. Actuellement, Petrosen – sous la direction de Seydou – travaille en étroite collaboration avec le Comité national sénégalais de surveillance du contenu local pour renforcer la loi sur le contenu local ; sur le développement d’infrastructures clés, y compris les installations de conversion du gaz en électricité ; et vers la création de l’Institut national du pétrole et du gaz – visant à augmenter le nombre d’ingénieurs et de techniciens expérimentés et qualifiés.

Pendant ce temps, sur le front en aval, Petrosen – par l’intermédiaire de sa filiale en aval, Petrosen T&S – s’efforce de renforcer sa présence dans l’industrie, d’étendre ses opérations à diverses industries, notamment le stockage et la pétrochimie, tout en intégrant la chaîne de valeur avec la future création d’une usine pour produire l’urée du gaz afin d’approvisionner la région en engrais. En mettant l’accent sur la valorisation à l’échelle de l’économie, Petrosen s’engage à développer tous les secteurs de l’économie sénégalaise grâce au pétrole et au gaz.

En tant que directeur général, Seydou continue de jouer un rôle déterminant dans le renforcement du rôle du NOC en tant qu’acteur en amont, s’assurant que l’entreprise représente le partenaire idéal pour les majors et les indépendants ainsi qu’un acteur compétitif à part entière. Avec des années d’expérience dans l’espace pétrolier et gazier et une ambition de relancer la croissance socio-économique au Sénégal grâce aux hydrocarbures, Seydou dirigera les discussions sur l’agenda E&P du Sénégal, sur la manière dont le pays maintiendra son attrait pour les investissements étrangers et les projets à venir.

Avec la coopération régionale au premier plan, Petrosen continue de faire des progrès pour positionner le pays en tant que plaque tournante énergétique régionale, et la conférence MSGBC Oil, Gas & Power 2023 représente la plate-forme idéale pour faire avancer ce programme.

Se déroulant du 21 au 22 novembre en Mauritanie, MSGBC Oil, Gas & Power revient pour une autre édition avec un accent plus raffiné sur la signature d’accords et l’engagement. En ce sens, l’événement promet d’être encore plus grand et meilleur qu’auparavant, avec des organisations telles que Petrosen menant des discussions sur l’avenir du secteur énergétique régional MSGBC. MSGBC Oil, Gas & Power 2023 se déroulera sous le Patronage de SE Mohamed Ould Cheik Ghazouani, Président de la République de Mauritanie en partenariat avec le Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines, la Société Mauritanienne Des Hydrocarbures Et De Patrimoine Minier (SMHPM), Petrosen, Cos Petrogaz et la Chambre africaine de l’énergie.

Distribué par APO Group pour le compte d’Energy Capital & Power.

Source: https://energycapitalandpower.africa-newsroom.com/