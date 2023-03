Les ministres ouest-africains participeront au MSGBC Oil, Gas & Power 2023

NOUAKCHOTT, Mauritanie, 17 mars 2023/APO Group/ —

) Conférence et exposition. Au cours de l’édition de cette année, les ministères respectifs présenteront le rôle de l’événement en tant que première destination pour promouvoir les opportunités d’investissement dans le secteur en amont de la région et dans l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique, en mettant fortement l’accent sur le rôle de la coopération et de la collaboration régionales.

Se déroulant dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, et servant de rassemblement officiel des dirigeants et décideurs politiques de la région en matière d’énergie, MSGBC 2023 verra la participation de SE Abdessalam Oul Mohamed Saleh, ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie de la Mauritanie.

Alors que le pays recherche jusqu’à 20 milliards de dollars d’investissements pour développer son marché du gaz grâce au développement d’infrastructures de soutage de gaz naturel liquéfié (GNL), de systèmes de conversion du gaz en électricité et d’installations d’exportation de GNL, la participation de SE le ministre Saleh à l’événement de cette année servira promouvoir la Mauritanie en tant que première destination d’investissement énergétique.

L’édition 2023 de la conférence et exposition MSGBC sur le pétrole, le gaz et l’électricité maximisera les compétences du secteur énergétique en plein essor de la région

Pendant ce temps, avec l’immense projet GNL du Grand Tortue Ahmeyim (GTA) ( https://apo-opa.info/3mrL95m ) – à cheval sur la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie – qui devrait livrer le premier gaz ( https://apo-opa. info/3E5OBIY ) cette année, la participation de SE Sophie Gladima, ministre du Pétrole et de l’Énergie de la République du Sénégal, au MSGBC 2023 est révélatrice de la coopération régionale sur le développement pétrolier et gazier, la croissance de l’industrie et la résilience énergétique entre les pays au sein la région. Le potentiel de collaboration régionale sera au centre des préoccupations lors de l’événement de cette année, alors que les pays membres du MSGBC cherchent à accélérer le développement socio-économique et à renforcer la sécurité, l’accès et l’accessibilité énergétiques grâce à l’exploitation et à la monétisation du pétrole et du gaz.

En tant que lieu de rencontre officiel où l’ensemble de l’écosystème énergétique de la région sera discuté et optimisé, la participation de SE Abdoulie Jobe, ministre du Pétrole et de l’Énergie de la République de Gambie, présentera les opportunités au sein du pays d’Afrique de l’Ouest et contribuera à libérer l’indépendance énergétique. et une nouvelle ère de croissance socio-économique pour tous les pays membres du bassin MSGBC. MSGBC 2023 visera à maximiser les compétences du secteur énergétique en plein essor de la région tout en servant de plate-forme idéale pour connecter les parties gouvernementales, privées et publiques afin de discuter de l’avenir du secteur énergétique de la Gambie.

De plus, à la suite de découvertes faites dans des zones en eaux profondes comparables, le ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie de la Guinée-Bissau a ouvert cinq blocs pour un appel d’offres dans le cadre d’un appel d’offres spécial en eaux profondes en 2022 pour stimuler l’exploration pétrolière et gazière dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. À ce titre, la participation de SE le ministre Dionísio Cabi à l’événement de cette année est révélatrice du plan stratégique du pays pour surmonter ses défis énergétiques et participer au développement régional afin de stimuler l’expansion de l’industrie pour une transition énergétique juste et inclusive tout en luttant contre la pauvreté énergétique.

« 2023 sera une année de transformation pour le développement énergétique dans la région de MSGBC », a déclaré Sandra Jeque, directrice de la conférence internationale ECP, ajoutant : « Cette année, la troisième édition de la conférence et exposition sur le pétrole, le gaz et l’électricité de MSGBC présentera et fera la promotion de la déploiement de divers projets sur l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique en Afrique de l’Ouest, promouvant et présentant une longue liste de projets allant des hydrocarbures à l’hydrogène vert qui promettent d’offrir de nouvelles opportunités pour une croissance énergétique propre et durable.

L’édition 2023 de la conférence et exposition MSGBC sur le pétrole, le gaz et l’électricité maximisera les compétences du secteur énergétique en plein essor de la région, avec divers projets tels que le projet pétrolier Sangomar, la phase 1 du projet GTA LNG et le projet BirAllah LNG. positionner la région comme un pôle énergétique pour le gaz, les énergies renouvelables et l’hydrogène vert. L’événement de cette année réunira des leaders de l’énergie, des décideurs politiques, des investisseurs, des dirigeants gouvernementaux et des parties prenantes locales pour deux jours de discours liminaires, de présentations, de tables rondes, d’expositions et de sessions de réseautage pour stimuler les investissements et la conclusion de transactions dans tous les domaines des valeurs énergétiques. chaînes de la région.

Sous le haut patronage de SE Mohamed Ould Cheik Ghazouani, Président de la République de Mauritanie en partenariat avec le Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines, la Société Mauritanienne Des Hydrocarbures Et De Patromoine Minier (SMHPM), Perosen, Cos Petrogaz, et l’African Energy Chamber, MSGBC Oil, Gas & Power 2023 aura lieu à Nouakchott, en Mauritanie, l’événement servant de catalyseur pour l’investissement et le développement multisectoriel en 2023. Pour en savoir plus, visitez www.MSGBCOilGasandPower.com ou contactez sales energycapitalpower .com .