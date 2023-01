Mauritanie: Projet de construction d’un port de pêche à Nouakchott

Ce port disposera d’une capacité de débarquement de 400.000 tonnes par an.

Tunis (dpa) – Un port «multifonctions» sera construit au sud de Nouakchott, capitale de la Mauritanie, pour stimuler les performances de la pèche, secteur majeur pour l’économie de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Ce port disposera d’une capacité de débarquement de 400.000 tonnes par an et favorisera la création de quelque 2300 opportunités d’emploi dont 1500 dans la phase de construction et 800 emplois permanents, selon des médias.

Il est financé par un prêt accordé par la Chine, d’une valeur de 586 millions de yuans renminbi chinois (environ 76 millions d’euros), a-t-on précisé.

L’accord de ce prêt a été adopté par le parlement mauritanien, le 6 janvier 2020, a-t-on indiqué.

En Mauritanie, le secteur de la pêche contribue à hauteur d’environ 15 pour cent aux ressources budgétaires et de 40 pour cent aux recettes en devises. Pourtant, cela «reste bien en-deçà des capacités» du secteur, a estimé Cheikh El Kébir Moulaye Taher, ministre mauritanien de l’économie et de l’industrie.

