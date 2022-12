Accord de pêche: l’UE annonce le paiement de la 2e tranche

L’Union européenne a annoncé le paiement de la deuxième tranche annuelle de la contrepartie financière de l’accord de partenariat de pêche durable entre la République islamique de Mauritanie et l’Union européenne.

Une annonce qui a fait l’objet du communiqué de presse suivant :

« La Délégation de l’Union européenne en Mauritanie annonce que le paiement de la deuxième année du nouvel accord de pêche entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie a été effectué par l’Union le 16 novembre 2022, sur le compte du Trésor public spécifié par les autorités mauritaniennes, conformément aux dispositions dudit protocole.

Ce paiement est d’un montant de 57, 5 millions d’euros. Il a également été complété le 18 novembre par un versement de 7,5 millions d’euros (soit un total de 65 millions d’euros), suite à l’adoption par la Mauritanie d’un plan pour la gestion durable des pêcheries de petits pélagiques.

Ce nouvel accord, entré en application le 16 novembre 2021, a une durée de 5 ans. Il vise notamment à minimiser l’impact de la pêche sur les écosystèmes marins et respecte les activités des flottes côtières et artisanales mauritaniennes. Il prévoit l’accès de la flotte européenne aux eaux mauritaniennes pour la pêche de crustacés, de poissons démersaux, de thons et de petits pélagiques.

De plus, l’Union versera 16,5 millions d’euros sur toute la durée de l’accord au titre de l’appui à la politique sectorielle. A travers cet appui, en synergie avec d’autres projets de développement, l’Union européenne réitère ainsi son engagement auprès de la Mauritanie pour améliorer la gestion et la protection de ses ressources halieutiques, optimiser les retombées économiques du secteur, développer l’emploi et valoriser les produits dans l’objectif de développer le commerce extérieur et la sécurité alimentaire.

A cette occasion, le Ministre des Pêches et de l’Economie Maritime, M. Mohamed Abidine Mayif a déclaré « L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche durable et son protocole d’application en vigueur depuis le 16 novembre 2021 traduisent une volonté commune de coopération mutuellement avantageuse entre la Mauritanie et l’Union européenne. En effet, la Mauritanie, vu sa proximité de l’Europe, la qualité de son environnement marin, la diversité des espèces de ses eaux et leu grande valeur marchande, offre aux navires européens six possibilités de pêche pour différentes espèces ou groupe d’espèces. Elle mettra tout en œuvre pour que sa zone économique exclusive demeure toujours plus attractive pour la flotte européenne. »

Et de son côté, l’Ambassadeur de l’Union de l’européenne en Mauritanie, M. Gwilym Jones, a ajouté : « Nous nous réjouissons du versement de cette contrepartie qui traduit la longue et fructueuse coopération entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie dans le secteur de la pêche. Nous réitérons l’engagement de l’Union européenne aux côtés du gouvernement mauritanien, pour développer le secteur de la pêche, par la création d’emplois, la formation et le respect de l’environnement ».