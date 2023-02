Mauritanie. Procès étrange pour corruption de l’ex-président Aziz

C’est inédit en Afrique. L’ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et 11 hauts responsables sont jugés à Nouakchott pour corruption et enrichissement illicite. Le procès, orchestré par son successeur et ex-compagnon d’armes, a été choquant car il a révélé les arrières cuisines du pouvoir, écrit Patrick ANGEVIN dans Ouest-France.

Qui aurait cru qu’en 2019, alors que Mohamed Ould Abdel Aziz quittait la présidence mauritanienne, il se retrouverait à Nouakchott en février 2023 ?) en cellule judiciaire, accusé d’avoir empoché des dizaines de millions d’euros ?

Les Mauritaniens sont enthousiasmés par ce procès étrange, qui a débuté le mercredi 1er février 2023 et devrait durer plusieurs semaines.

Mohamed Ould Abdel Aziz, qui a dirigé le pays entre 2008 à 2019, est accusé d’avoir abusé du pouvoir afin d’amasser une fortune immense, estimée à 67 millions d’euros.

L’ex-président, qui est âgé de 66 ans, a dit avoir « réformé » le pays et « amélioré les conditions de vie des citoyens les plus défavorisés » durant sa période de règne 2009 – 2019.

Il devient l’un des rares ex-chefs d’État à répondre d’enrichissement illicite durant la décennie où il a dirigé ce pays charnière entre le Maghreb et l’Afrique subsaharienne, secoué naguère par les coups d’État et les agissements djihadistes, mais revenu à la stabilité quand le trouble gagnait dans la région.

Ses pairs, jugés par les justices nationales ou internationales, le sont surtout pour des crimes de sang, tel, ailleurs en Afrique de l’Ouest, l’ancien dictateur guinéen Moussa Dadis Camara, à la barre depuis septembre.