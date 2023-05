Mauritanie – Mariem Derwich : « Quelque chose est pourrie quand on a peur de ceux qui sont censés nous protéger. »

À combien de morts nos autorités estimeront elles qu’il est urgent de revoir entièrement les méthodes de nos forces de police ?

À combien de morts et de mauvais traitements ces mêmes autorités estimeront elles que quelque chose est pourri dans le fonctionnement et les valeurs des forces de l’ordre ? À combien de morts estiment elles le degré « d’acceptation » des bavures?

Et pour combien de morts dont on connait le nom, combien d’anonymes subissent des mauvais traitements entre les 4 murs de nos commissariats, dans le silence assourdissant du politique qui regarde ailleurs quand on tue, que l’on torture, que l’on tabasse ?

C’est tout un système qu’il faut revoir, un système d’intimidations, un système basé sur les violences policières dont les tenants ont le « bâton » rapide, le coup de pied assassin, la clé au cou systématique, un système de petits rackets, un système de » Je ferme les yeux », de » Je couvre les collègues », un système de coercition indigne d’une nation moderne.

À quand le grand ménage et le changement complet et la révision du maintien de l’ordre, des arrestations, des gardes à vue, des conditions de détention ?

Quelque chose est pourrie quand on a peur de ceux qui sont censés nous protéger.

À quand des sanctions sévères pour tous les délits et atteintes aux droits humains de nos policiers ?

Écœurée.

Mariem Derwich

kassataya.com