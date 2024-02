Mauritanie: l’Union européenne annonce 210 millions d’euros pour la gestion de la migration.

La présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez étaient en visite officielle en Mauritanie jeudi. L’objectif ? renforcer les partenariats avec la Mauritanie en terme de transition écologique, de sécurité mais aussi de migration.

Toute la journée, les drapeaux de l’Union européenne et de l’Espagne ont jalonné les rues de la capitale et de fort dispositifs de sécurité ont été déployés.

Parmi les principaux objectifs de cette visite officielle : renforcer la coopération avec la Mauritanie en matière de développement de l’hydrogène vert grâce aux énergies renouvelables disponibles, en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme mais aussi en matière de migration.

Terre d’accueil pour des milliers de réfugiés maliens qui ont fuit leur pays ces derniers mois, la Mauritanie est aussi un lieu de transit et de départ pour les migrants d’Afrique de l’Ouest qui tentent de rejoindre les Îles Canaries par la route de l’atlantique.

Ainsi l’Union européenne espère contrôler ce flux migratoire en amont. « Je tiens à souligner votre engagement à secourir les migrants qui prennent la route de l’atlantique, une des plus dangereuses au monde. L’Union européenne et la Mauritanie doivent renforcer leur coopération dans ce domaine ainsi que pour la gestion des frontières, les retours et l’assistance aux réfugiés », a déclaré la présidente de la commission.

Partenariat

À ce sujet, le Premier ministre espagnol a souligné lui aussi l’importance de la coopération entre la Mauritanie et l’Espagne, tous deux confrontés aux flux migratoires. Depuis 2022, un partenariat opérationnel conjoint est mis en œuvre en Mauritanie pour lutter, entre autres, contre le trafic illicite de migrants et l’immigration irrégulière.

D’ici la fin de l’année, 210 millions d’euros devraient être alloués à la Mauritanie pour la migration, le renforcement de l’aide humanitaire ou encore pour des projets de PME a destination des jeunes et des femmes.

Léa Breuil correspondante RFI à Nouakchott

Source: RFI