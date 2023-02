Mauritanie. L’inattendu procès pour corruption de l’ancien président Aziz.

Ouest-France Patrick ANGEVIN. Publié le 06/02/2023 à 08h00

C’est une rareté en Afrique. Moins de quatre ans après avoir quitté le pouvoir, l’ancien président de la Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz et onze hauts responsables sont jugés à Nouakchott pour corruption et enrichissement illicite. Orchestré par son successeur et ancien compagnon de route, le procès étonne car il met au grand jour les arrière-cuisines du pouvoir.

Qui aurait cru en 2019, au moment où Mohamed Ould Abdel Aziz a lâché la présidence de la Mauritanie, qu’il se retrouverait en février 2023 dans le box des détenus d’un tribunal de Nouakchott, accusé de s’être mis dans les poches de dizaines de millions d’euros ? Les Mauritaniens se passionnent pour ce procès public inattendu qui s’est ouvert mercredi 1er février 2023 et devrait durer plusieurs semaines.

Cent millions d’euros détournés

