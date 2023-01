Mauritanie: l’ex-président Aziz appelé pour la 1e fois à la barre.

Dakaractu le 30/01/2023 avec AFP

L’ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a été appelé à la barre pour la première fois lundi au cours du procès ouvert contre lui et neuf autres accusés à Nouakchott pour enrichissement illicite, a constaté un correspondant de l’AFP.

Celui qui a dirigé de 2008 à 2019 ce pays charnière entre l’Afrique du nord et l’Afrique subsaharienne est sorti du box des accusés pour la première fois depuis l’ouverture du procès mercredi, pour répondre aux questions du tribunal.

« Je suis un ancien officier de l’armée », a-t-il déclaré au moment de décliner son état civil.

L’interrogatoire a vite tourné court après l’identification et la lecture des charges. Les avocats de M. Aziz sont intervenus pour plaider que le tribunal n’avait pas compétence à juger l’ancien chef de l’Etat aux termes de la Constitution.

Depuis qu’il a commencé, ce procès historique a surtout été marqué par des arguties juridiques. Les avocats de la défense réclamaient en fin de semaine passée que leurs clients, placés en détention la veille de la première audience, soient libérés.

