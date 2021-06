Mauritanie : les autorités envisagent une campagne pour vacciner 120.000 personnes en trois jours

Mauritanie : les autorités envisagent l’organisation d’une campagne pour vacciner 120.000 personnes en trois jours.

Les ministres de l’intérieur et de la décentralisation et de la santé ont tenu dimanche à Nouakchott une réunion avec les walis et les directeurs régionaux de la santé, destinée à préparer une campagne de vaccination de 120.000 personnes contre le coronavirus en trois jours.

Selon l’agence mauritanienne d’information (officielle), au cours de cette réunion ont été soulignés l’importance de la sensibilisation des citoyens sur l’importance de la présence dans les centres de vaccination et les mécanismes de l’exécution de cette campagne contre le coronavirus qui sera lancée mardi prochain pendant trois jours sur l’ensemble du territoire national et qui doit concerner 120.000 personnes.

Intervenant à cette occasion le ministre de l’intérieur et de la décentralisation Mohamed Salem O. Merzoug a souligné l’importance de cette campagne que doivent superviser sur le terrain les walis et les Hakem.

Ila demandé à ce que tous les moyens et toute la logistique de l’état au niveau des wilayas soient mis à la disposition de cette campagne afin d’attendre les résultats attendus, demandant l’établissement de rapports quotidiens à propos de la vaccination.

Pour sa part le ministre de la santé, Sidi O. Zahaf, a souligné l’importance de la vaccination dans la lutte contre le coronavirus, cette pandémie dangereuse.

Il a appelé les directeurs régionaux à mettre en place les plans nécessaires à la réussite de cette campagne et de faire parvenir ces plans aux autorités compétentes afin que celles-ci les prennent en charge.

Il a invité les populations à contribuer à la réussite de cette campagne.

Sahara Medias