Mauritanie : le triple scrutin dans tous ses états au premier tour

Les Résultats des Scrutins organisés le 13 mai 2023 pour l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale, des Conseillers régionaux et des Conseillers municipaux ont été proclamés. 1.786. 448 électeurs inscrits aux élections, répartis dans environ 5000 bureaux sur tout le territoire national. Ces élections ont vu la participation de 25 Partis Politiques et 50 coalitions de Partis, à travers 140 listes en compétition pour 285 sièges.

Ainsi, ces nouvelles élections s’inscrivent dans un contexte particulier marqué par la crise économique mondiale alimentée par la pandémie de covid-19, et exacerbée par les effets de la guerre russo-ukrainienne. Le président, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a chargé le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ahmed Ould Mohamed lemine, du dossier électoral, qui a tenu des consultations avec 25 partis, dont 21 ont obtenu l’accord que la Commission électorale soit indépendante, et composée de personnalités indépendantes qui ne sont pas politiquement affiliées, tandis que les trois autres partis ont insisté pour que les quotas soient la base de la formation de la commission. Cet avis est basé sur la loi promulguée pendant la période de l’ancien président, et la question a été résolue dans le cadre du consensus des partis politiques lors d’un processus consultatif à l’approche des élections.

La Commission électorale indépendante est un gage d’équité et de transparence pendant le processus électoral. C’est aussi l’un des accords les plus importants de l’échiquier politique en Mauritanie, et c’est une composante essentielle du système démocratique mauritanien.

La première Commission électorale Indépendante a été formée pendant la période de transition 2005-2007 en concertation entre les acteurs politiques, puis une autre a été formée en 2009 comme l’un des résultats de l’accord de loyauté et d’opposition à Dakar, qui constituait une reconnaissance nationale et internationale du coup d’État militaire du 6 août 2008 mené par le général Mohamed Ould Abdel Aziz.

La Commission électorale nationale Indépendante est l’instance chargée d’organiser l’ensemble du processus électoral, depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à la proclamation des résultats provisoires et leur transmission au Conseil constitutionnel pour l’annonce définitive.

Il convient de noter le changement des pouvoirs de la commission, qui est passé du rôle de supervision à l’organisation de l’ensemble du processus au rôle décroissant du ministère de l’Intérieur.

À cet égard, la Commission électorale nationale Indépendante dispose de tous les pouvoirs pour vérifier et garantir l’intégrité du scrutin, tandis que le rôle de l’administration territoriale se limite à sécuriser le processus électoral, ses bâtiments, son personnel, son équipement et ses outils. La commission s’est vu allouer un budget de huit milliards de MRO (environ 21 millions de dollars), pour la souscription des travailleurs, leur formation et l’acquisition du matériel nécessaire à l’organisation du processus électoral, et le gouvernement a dépensé un milliard MRO, qui a été distribué aux partis politiques à parts égales, où chaque parti a reçu 40 millions MRO, quelle que soit son poids électoral ou son ancienneté . Dans le même contexte, il y a eu d’importants transferts entre les responsables de l’administration régionale, en particulier la capitale Nouakchott, qui peuvent viser à rapprocher l’administration régionale des citoyens, et à renforcer la neutralité de l’administration dans le processus électoral, afin de renforcer la confiance dans le processus électoral, dont la crédibilité a été ébranlée dans la plupart des avantages passés qui n’ont pas été épargnés par la corruption, tels que l’utilisation de l’argent politique et des biens de l’État, le harcèlement des concurrents et la manipulation des votes des électeurs.

En préparation des élections, un comité a été formé pour examiner la division administrative des districts nouvellement créés, mais la portée des travaux dudit comité a été élargie pour inclure tous les districts, en tenant compte d’un certain nombre de critères, tels que la distance du centre de la municipalité actuelle et l’équilibre démographique entre les municipalités d’un district. Bien que le comité ait effectué son travail, cependant, un problème a été signalé dans la municipalité de Rkiz ou le Tribunal administratif a décidé de suspendre l’enregistrement jusqu’à un nouvel avis.

L’administration a prolongé la validité des cartes d’identité nationales expirées pour relever le défi de les renouveler pour les Mauritaniens, qui sont environ deux millions. La Commission électorale

indépendante a introduit de nouvelles dispositions, notamment l’utilisation des empreintes digitales biométriques lors de l’inscription et la possibilité de changer de bureau de vote.

Les communautés mauritaniennes à l’étranger ont également été autorisées à élire leurs députés au parlement, mais cette procédure est actuellement limitée à certains pays.

Le processus électoral, qui a débuté le samedi 13 mai 2023 et s’est achevé le lendemain dans certains bureaux où le début du processus a été retardé, s’est bien déroulé sur le plan procédural, selon un porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante. La campagne a été caractérisée par la grande responsabilité manifestée par les concurrents, la discipline qui caractérisait les masses et la sécurité de la police, des gardes et de la gendarmerie.

Cependant, ces élections ne se sont pas déroulées sans quelques irrégularités, notamment celles liées à la préparation, le matériel et les fournitures tels que les papiers des électeurs, les formulaires de déclaration, l’encre adhésive, le transport, le stockage après le vote, la communication et les observateurs indépendants locaux et internationaux qui ont besoin d’un soutien particulier, surtout s’ils sont étrangers … Etc.

Les défis associés à tous ces arrangements ont affecté négativement la qualité des résultats du processus électoral, qui se déroule sur une vaste zone de plus de deux millions de kilomètres carrés, avec un terrain et une accessibilité variés, ainsi que des capacités de communication différentes.

Le taux de participation était de 71%. Le premier tour a été caractérisé par un grand nombre de bulletins nuls, atteignant plus de 24% des voix, ce qui peut expliquer le peu de sensibilisation et le manque de concentration, surtout après une longue attente devant les bureaux de vote.

Si pour certains, le parti au pouvoir a perdu 75 municipalités et députés dans les 15 wilayas du pays, à l’exception du Trarza, qui a été complètement balayé par le parti El Insaf au premier tour. Des analystes attribuent ce résultat au fait que les candidats du parti dans les endroits qu’il a perdus n’ont pas reçu l ‘adhésion de la population locale, qu’ils en soient issus ou non, comme le candidat du parti dans l’Etat de Nouadhibou, la capitale économique du pays. Il est à noter que l’essentiel de ce que le parti au pouvoir a perdu provenait de la part des partis majoritaires soutenant l’actuel chef de l’Etat, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani.

Ces partis ont été exploités par des personnes en colère de l’intérieur du parti El insaf qui ne les aient pas nommés et n’étaient pas satisfaites de ses décisions. Tous les sièges n’ayant pas été départagés au premier tour, le reste sera bouclé le 27 mai, comme l’exige la législation en vigueur. Les partis participant aux élections (autres que le parti au pouvoir) des loyalistes et de l’opposition ont exigé la réélection, en raison de la manipulation des résultats dans de nombreux bureaux, et des irrégularités qui ont affecté la crédibilité du processus, comme l’empêchement des représentants des partis d’assister au processus électoral et les abus physiques et verbaux à leur égard parfois, et les empêchant d’obtenir des copies des procès-verbaux des bureaux de vote tels que codifiés.

D’autres estiment que la Commission électorale Nationale Indépendante (CENI) a répondu à la déclaration de son porte-parole qu’elle était tout à fait prête à traiter positivement les griefs qui lui parviennent et à les corriger ou à les renvoyer devant la justice si nécessaire, et a également admis qu’il y avait eu manipulation dans certains bureaux de vote. Ce rôle a également été marqué par une note notable, qui est l’absence des partis d’opposition classique (l’opposition classique ( RFD , UFP et APP ) qui n’ont pas obtenu de députés au parlement actuel, ce qui, selon certains d’entre eux, s’explique par une sorte de vote punitif contre ces partis, du fait de leur rapprochement avec le régime, abandonnant le travail de terrain et le discours traditionnel lié à l’enregistrement

des positions sur la hausse des prix et la poursuite de la corruption et la circulation des fauteurs de troubles.

L’une des caractéristiques marquantes de ce rôle est l’émergence de l’UDP, qui est apparu

comme une troisième force après le Parti El insaf et le parti Tawassoul.

Admettant à la lumière de l’appel du Premier ministre aux militants à voter pour le parti au pouvoir et à le soutenir, et du manque de neutralité de l’administration régionale, des déclarations menaçantes, prometteuses ont été faites, dit-on, par de hauts responsables du gouvernement actuel, tels que le porte-parole officiel du gouvernement et d’autres ministres, qui ont généré une réaction quelque peu punitive dans certains milieux populaires, en particulier à l’intérieur de la Mauritanie.

Il semble que le Président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, soit désireux de communiquer avec les partis politiques, de se concerter ou de dialoguer, et cherche à obtenir une réussite politique à travers l’organisation d’élections.

Devant la protestation des partis, à la fois d’opposition et des loyalistes, sur les résultats des élections et leur demande de leur annulation , trois scenarions peuvent se présenter:

Premièrement, conserver les résultats tels qu’ils sont, ce qui est désagréable d’ignorer les revendications de tous les partis politiques, à savoir les partenaires du parti au pouvoir, dont la plupart sont cette majorité est loyal au président de la République.

Deuxièmement, les résultats devraient être au moins partiellement ajustés dans les bureaux où des divergences dans les preuves ont été établies.

Troisièmement, il devrait être renvoyé dans son intégralité et éventuellement reporté après les élections présidentielles de 2024. Il est à noter que l’opposition prépare un dossier judiciaire contenant tous les recours contre les élections, et organisera également une marche pour s’adresser à l’opinion publique nationale et l’informer de l’ampleur des manipulations en cours dans le processus électoral.

La deuxième possibilité est probable, lorsque le comité de suivi des élections composé du ministère de l’Intérieur, de la Commission électorale nationale indépendante et des partis politiques évalue lesdites violations, résout les problèmes qui y sont liés ou soumet ce qui n’a pas pu être résolu au pouvoir judiciaire pour jugement.

Quoi qu’il en soit, le parti au pouvoir remporte une large victoire. Son plébiscite est donc le fruit d’une stratégie axée sur la prise de contact avec les bases et les citoyens, lesquels ont bien accueilli le message, soutenu par une forte mobilisation sur le terrain des responsables du parti, de ses fédérations régionales et de ses sections au niveau des moughataas.

Certes, les chances entre les différents protagonistes de la scène politique étaient égales au départ, mais ce sont les stratégies des uns et des autres qui ont permis de faire la différence.

Alors qu’Insaf, Tawassoul, l’UDP et d’autres partis de la majorité ont opté pour le travail sur le terrain politique et électoral, d’autres partis se sont plus concentrés sur la propagande, les meetings, les soirées et les réseaux sociaux qui ne touchent qu’une infime partie de l’électorat. C’est le cas des partis émergents tels que le FRUD, El Islah, Karama, …. Alors que les partis politiques traditionnels comme le RFD ou l’UFP ont été mis au placard.

La commission a lancé une plateforme électronique pour annoncer les résultats par son intermédiaire, ce qui a permis de corriger de nombreuses erreurs.

Tawassoul a remporté neuf sièges, et chacun des partis, l’Union pour la démocratie et le progrès, l’Alliance démocratique nationale, le Parti républicain a obtenu 6 sièges.

Les partis Karama et Sawab ont remporté cinq sièges chacun, tandis que Nida El Watan et l’AJD/Mr/CVE ont remporté quatre sièges.

Hiwar et Hatem ont remporté 3 sièges, tandis que les partis UPC, El Vadhila et la coalition démocratique ont remporté un siège chacun.

Il y a lieu aussi de louer ici les résultats inattendus réalisés par les partis naissants que l’opinion pensait hors de la future Assemblée nationale.

Un autre facteur contribuant à la suprématie politique et électorale de l’Insaf est ses politiques qui bouleversent le système précédemment établi par le parti-Etat, y compris l’instauration de l’injustice, de l’exclusion, de la marginalisation, de la non-négociation…

En effet, l’Insaf a porté les projets sociaux du président Ould Ghazouani, mettant la justice et la participation de toutes les catégories sociales (femmes, jeunes, handicapés, etc.) devant son discours électoral inédit, qui expliquait que le parti est touché depuis sa création, surtout dans ces élections.

Cela signifie que de nombreux électeurs ont voté pour l’Insaf en reconnaissance de sa volonté inébranlable d’éradiquer ces formes de discrimination, d’exclusion et d’injustice qui prévalaient à l’époque.

Cet enthousiasme des citoyens explique également la forte participation à ces élections en raison de la forte participation de personnes auparavant exclues et opprimées.

La Première Dame, Mariem Dah Fadel a également lancé un appel à la participation active des femmes et des jeunes, la mobilisation sur le terrain électoral du Premier ministre Mohamed Ould Bilal, le coordinateur de la campagne électorale au niveau de Nouakchott et de plusieurs membres du gouvernement ont contribué considérablement à obtenir ces bons résultats.

Le travail de terrain avait consisté aussi pour Insaf sur l’explication détaillée aux électeurs des bulletins de vote avec des exercices sur la manière de voter afin d’accomplir correctement son droit civique pour le parti qu’il soutient.

Autant d’éléments qui pointent vers les résultats électoraux élevés de l’Insaf, contrairement à ses rivaux, qui privilégient la propagande, que certains observateurs assimilent à des manifestations, pour le plaisir et le divertissement, plutôt qu’à des fins électorales, par les candidats, leur personnel et leurs militants.

Concernant les violations et irrégularités qui ont entaché ces élections, tous les partis sont responsables de ce qui s’est produit, mais qui ne hisse pas au stade de mettre en question la légitimité des élections et de leurs résultats, dont la régularité a été attestée par des observateurs internationaux.

Sur le plan médiatique, la Haute Autorité de la Presse et l’Audiovisuel (HAPA) a pris dans le cadre de ses efforts visant à révolutionner le rapport entre médias et politique, un train de mesures, dont des formations assurées au profit des journalistes pour livrer des couvertures caractérisées par l’objectivité, la transparence, l’éthique, le professionalisme et la déontologie. Un pari réussi à tous les points de vue, puisque le produit médiatique offert à l’opinion au cours de ces élections et de la campagne électorale, s’est hissé à la tribu, à la région et à l’atteinte à la vie privée des individus.

Toutefois, le seul hic de ces élections pour la presse privée a été l’absence cruelle de moyens, dont les partis et les acteurs de la société civile n’ont pas manqué voire ont été gâtés en la matière.

Faut-il rappeler ici, à propos du contexte difficile dans lequel les journalistes travaillent, la privation des institutions de presse de soutien et d’abonnement au niveau de l’administration publique.

Une situation pénible qui s’est accentuée avec la pandémie de la Covid-19 et la couverture médiatique à distance à travers la technologie de vidéo conférence qui rompt le contre entre les médias et les partenaires ; ce qui signifie aussi une privation de moyens.

Malgré tout, les journalistes se sont efforcés afin d’être professionnels et de réserver un traitement équitable à tous les concurrents au cours d’élections de mai 2023.

Du point de vue de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), cette dernière a engagé aussi un ensemble de mesures afin de garantir la transparence et la crédibilité des élections de mai 2023.

Un pari gagné selon son Porte-parole Taghiyoullah Ledhem, selon lequel les rares irrégularités ne sont pas de nature à impacter les résultats des scrutins et par conséquent à mettre en question la légitimité de ces consultations.

La CENI a tenu également à assurer un partenariat constructif avec les partis politiques, la société civile et les médias en leur donnant l’information exacte et en prêtant attention aux réserves soumis par les uns et les autres.

Le financement des partis s’est fait quant à lui dans une totale transparence avec un traitement équitable et d’égal à égal de tous les partis y compris Insaf au pouvoir.

Ce qui est sans précédent, sachant par ailleurs qu’aucun cas de financement extérieur obtenu par les partis n’a été cité ou dénoncé, à la différence des échéances des années passées où la campagne électorale n’était pas à l’abri du fric extérieur voire même du blanchiment d’argent.

Grosso modo, ce sont ici les grandes impressions qu’on peut tirer de ces élections qui sont globalement satisfaites et qui ouvrent la voie à une présidentielle qui promet d’être elle aussi des plus crédibles de l’histoire démocratique de la Mauritanie.

C’est d’autant vrai que le Président Ould Ghazouani, qui par la force des choses doit briguer un second mandat à éviter de s’immiscer dans ces législatives, régionales et municipales au point de s’éloigner entre deux voyages en Bretagne et en Arabie Saoudite pour que le meilleur gagne.

Une neutralité louable qu’il a même expliqué aux dirigeants des partis politiques rencontrés individuellement au palais présidentiel, venus solliciter son concours pour annuler tout ou en partie ces élections.

Ce n’est pas de mes compétences, mais plutôt de la CENI dont vous avez été impliqué dans la mise en place, s’est excusé Ould Ghazouani.