Mohamed Ould Cheikh Ghazouani s’impose comme le grand vainqueur des élections.

« En Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani grand vainqueur des élections ». Le magazine parisien « Jeune Afrique » a publié hier dimanche une analyse des récents résultats des élections dans le pays sous ce titre.

Jeune Afrique estime que le pays est encore à un an de la prochaine élection présidentielle, et il ressort des résultats des récentes élections législatives, régionales et municipales où le « Parti du Chef de l’Etat » a remporté une large victoire, constituant un indicateur décisif, dopant les chances du président Ghazouani aux prochaines élections.

1.267.968 ont participé aux élections, les premières depuis la prise de fonction du président Ghazouani en 2019 dans ce pays tentaculaire d’Afrique de l’Ouest, considéré stable dans la région du Sahel menacé par les terroristes.

M. Dah Ould Abdeljellil, président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), a publié dimanche à Nouakchott un communiqué.

Il a annoncé les résultats du scrutin organisé le 13 mai 2023 pour l’élection des représentants à l’Assemblée nationale, des conseillers régionaux et des conseillers municipaux.

Le parti au pouvoir en Mauritanie a remporté une victoire écrasante aux élections législatives, régionales et municipales du 13 mai, selon les résultats officiels provisoires publiés par la commission électorale de Nouakchott.

Voici le lien de cet article: https://www.jeuneafrique.com/1446859/politique/en-mauritanie-mohamed-ould-cheikh-el-ghazouani-grand-vainqueur-des-elections/