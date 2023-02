Mauritanie: le procès de l’ex-président Aziz peut continuer.

Africa Radio avec AFP

Le procès historique de l’ex-président Aziz pour enrichissement illicite peut continuer, le tribunal ayant décidé mardi de ne se prononcer sur les contestations de sa compétence qu’à la fin des débats.

Pendant des jours, les avocats des parties ont bataillé sur la compétence du tribunal, la défense plaidant que la chambre criminelle ne pouvait pas juger M. Aziz et sa dizaine de co-accusés. La cour a finalement décidé que cette question serait tranchée en même temps que celle de la culpabilité ou non des accusés après les débats sur le fond de l’affaire, a constaté un correspondant de l’AFP. M. Aziz, qui a dirigé de 2008 à 2019 ce pays charnière entre l’Afrique du nord et l’Afrique subsaharienne, est jugé depuis le 25 janvier pour avoir abusé de son pouvoir afin d’amasser une fortune immense, au côté de deux anciens Premiers ministres, d’anciens ministres et hommes d’affaires. Dix au total au début, les accusés sont 11 désormais, l’un d’eux, absent à l’ouverture, ayant pu rejoindre le procès. Les débats ont aussi été accaparés par la demande de la défense de remise en liberté de ses clients, placés en détention la veille de l’ouverture. La cour a fini par rejeter ces demandes. M. Aziz, général porté au pouvoir par un putsch en 2008 puis élu président en 2009 et réélu en 2014, nie les faits et crie au complot destiné à l’écarter de la politique. L’ancien homme fort de ce pays, secoué naguère par les coups d’Etat et les agissements jihadistes mais revenu à la stabilité sous sa présidence, est l’un des rares ex-chefs d’Etat à devoir rendre compte sur la façon dont il s’est enrichi au pouvoir.

