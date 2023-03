Mauritanie : le premier festival culturel de Djowol dans le collimateur des observateurs

Le président mauritanien Ould Ghazouani est attendu le 17 mars prochain à Djowol pour le coup d’envoi du premier festival culturel. Un haut patronage du chef de l’Etat considéré par les observateurs comme un pas important dans la reconnaissance de la diversité culturelle.

Mais cette volonté politique cache une politique culturelle à deux vitesses qui ne date pas d’aujourd’hui avec d’un côté l’arabité en première ligne et de l’autre la négation de la culture africaine. Nouakchott a certes accueilli la troisième édition internationale de Tabital Pulaagu en 2017 sous l’ancien président Ould Aziz et la première édition internationale Sooninké en février 2022, c’est l’arbre qui cache la forêt. Les langues pulaar, soninké et Ouolof ne sont toujours pas officialisées. Ould Ghazouani a clairement choisi l’accélération de l’assimilation des écoliers non arabophones avec sa nouvelle réforme éducative.

Le haut patronage du chef de l’Etat du premier festival de Djowol s’inscrit dans cette logique politique qui fait croire à une égalité culturelle en Mauritanie alors que ces langues nationales sont reléguées au second plan depuis 1960 pour amuser la galerie avec des grilles de programmes à la télévision et à la radio à plus de 90 pour cent arabe. Et la grande nouveauté depuis 2019, les langues nationales sont utilisées à l’Assemblée nationale pour barrer la route au français.

Les manifestations culturelles se réduisent aux festivals notamment internationaux. Une tricherie politique au plus sommet de l’Etat pour garder le statu quo d’une Mauritanie arabe. C’est un enjeu pour les organisateurs de ce premier festival culturel d’une ville ancienne qui entend convaincre l’UNESCO pour une reconnaissance au même titre que les villes Ouadane, Tichitt, Chinguetti et Oualata. C’est le patrimoine culturel de la vallée qui est pointé du doigt.

Cherif Kane

Coordinateur journaliste

Source: Kassataya.com