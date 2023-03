Le 1er Festival Culturel Djowol du 17 au 19 mars 2023.

Avec le ferme soutien de M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République, le Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations Parlementaires organisera le premier Festival Culturel Djowol du 17 au 19 mars 2023 à Djowol City.

En organisant le premier Festival Culturel Djowol, l’engagement de Son Excellence le Président de la République se manifeste par la mise en lumière de l’histoire de nos communes situées dans la région de la vallée.

Par leur diversité, leur richesse, leur influence scientifique et leurs contributions civiques à la construction et au maintien de notre identité nationale; les Mauritaniens doivent s’investir pour renforcer ce patrimoine social et culturel, mais surtout travailler ensemble pour contribuer à l’amélioration du cadre et des conditions de vie de la population.

En travaillant ensemble et en synergie, ils aideront Djowol à jouer le rôle qu’il a toujours été : une ville fière de son passé et tournée vers l’avenir.