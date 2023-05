Mauritanie : le parti au pouvoir rafle plusieurs communes de la région du Gorgol (CENI).

Matam, 16 mai (APS) – El Insaf, le parti au pouvoir en Mauritanie, a remporté plusieurs communes de la région du Gorgol, sept dans le département de Maghama, deux dans celui de Kaédi, deux à Lexeiba et autant à Mounguel, a annoncé la Commission électorale nationale indépendante (CENI)

Dans le département de Kaédi, El Insaf a remporté les communes de Tokomadji, une municipalité distante de Matam de 10 km et de Djewol, d’après les résultats publiés sur la plateforme électronique de la CENI.

La formation politique du président Mohammed Ould Ghazouani est également très en avance dans la commune de Kaédi après le dépouillement de plus de 90% des bulletins de vote.

Le parti au pouvoir a cependant été battu dans les communes de Néré Walo et de Tifondé Civé, non loin de Djamel, une localité frontalière dans la partie sénégalaise. Ces deux municipalités ont été remportées respectivement par le Parti républicain pour la démocratie et le renouveau (PRDR) et l’Union pour la démocratie et le progrès (UDP).

Dans le département de Maghama, El Insaf sort vainqueur dans sept des huit communes.

L’Union pour la démocratie et le progrès en a gagné une seule, Wali Djantang.

A Lexeiba, El Insaf a raflé deux des quatre communes, laissant l’UDP et Tewassoul les deux autres, Betenguel et Talhaya.

L’UDP, qui talonne le parti présidentiel dans beaucoup de communes, a remporté le même nombre de municipalités dans le département de Mounguel. Toutes les deux formations en ont gagné deux.

L’Alliance nationale pour la démocratie (AND) a remporté le scrutin dans la commune de Azguelem Tiyab.

Dans le département de Mbout qui compte 9 communes, seuls 19 des 110 bureaux de vote ont été dépouillées, soit 17,53% de taux de dépouillement

Selon les informations disponibles sur la plateforme de la CENI, seules 22 communes ont été complétement dépouillées sur les 31 communes que compte cette région.

Les Mauritaniens s’étaient rendus aux urnes samedi pour élire des députés, maires et conseils régionaux.

Source: APS