Mauritanie: l’Assemblée nationale condamne l’agression israélienne contre Gaza

L’Assemblée nationale a condamné les massacres brutaux exécutés par les forces d’occupation israéliennes contre des civils innocents en Palestine occupée, en particulier dans la bande de Gaza, et les tentatives de déplacement forcé des Palestiniens.

Cette condamnation est intervenue, vendredi soir, lors d’une séance plénière de la chambre, sous la présidence de M. Mohammed Bamba Meguet, son président, destinée au soutien du peuple palestinien dans cette épreuve.

Les députés ont exprimé leur profonde préoccupation face à l’agression israélienne contre la bande de Gaza et le reste des territoires palestiniens, qui s’est intensifiée de manière barbare après l’opération du déluge d’Al-Aqsa, faisant des milliers de martyrs et de blessés parmi les enfants, les femmes et les personnes âgées, détruisant des maisons, des écoles, des mosquées, des pharmacies et des infrastructures civiles, et bloquant l’eau, l’électricité, le carburant et l’aide humanitaire.

La chambre a exhorté la communauté internationale à faire pression sur l’occupant pour qu’il mette fin à sa guerre d’extermination contre les Palestiniens.

Les députés ont salué la position du gouvernement mauritanien exprimée dans la déclaration du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur et la déclaration des partis politiques mauritaniens de la majorité et de l’opposition.

L’Assemblée nationale a déclaré son attachement à l’Initiative de paix arabe et aux résolutions de la légitimité internationale ainsi qu’au droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à la réalisation de ses aspirations légitimes à créer son État indépendant avec Al Qods Al Charif pour capitale.

Elle a, également, les hommes libres dans le monde et les bonnes volontés, les gouvernements, les parlements, les partis politiques, les organisations de défense des libertés et des droits de l’homme et les syndicats à apporter leur soutien au peuple palestinien dépourvu de moyen de défense, et à sa juste cause, et à ne se soumettre à aucun chantage dans ce domaine, sous quelque nom, prétexte ou bannière que ce soit.

AMI