Mauritanie: La Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) et le Port de Nouadhibou

La SNIM est le deuxième producteur africain de minerai de fer et un acteur majeur de l’économie du pays. Ses ventes représentatives représentaient environ 9% du PIB de la Mauritanie en 2016. Elle a généré un chiffre d’affaires record de 1,647 milliard de dollars en 2021, soit une augmentation de 35 % par rapport à 2020 (1,221 milliard de dollars). Les résultats nets réalisés au cours de la dernière année se sont élevés à 879 millions de dollars. C’est ce qui apparaît dans le rapport 2022 du Flagship économique national mauritanien.

Le port de Nouadhibou, qui permet à l’entreprise de transporter son minerai de fer, est en effet un élément clé de l’économie du pays. Cependant, la profondeur actuellement disponible dans le chenal d’accès limite la taille des navires pouvant mouiller dans le terminal minier. Les navires qui peuvent accoster au terminal actuel ne représentent que 6% de la flotte mondiale de vraquiers disponibles, ce qui augmente considérablement les coûts en raison d’une disponibilité limitée. De plus, le tonnage maximum pouvant être chargé sur ces bateaux est actuellement limité à 159 000 tonnes.

Pose par le président Ghazouani de la pierre de la nouvelle ligne de chargement

Le projet a été inauguré par le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il a été cofinancé par la SNIM, la Banque Européenne d’Investissement et la Banque Africaine de Développement pour un montant de 110 705 411,60 euros. Le délai de réalisation est de 15 mois.

Ce projet permettra de réduire le coût de fret, de porter le tirant d’eau de 16,15 m à 18, 3 m. Sur autre plan, grâce à cette nouvelle infrastructure, le port pourra accueillir des navires minéraliers de 250.000 tonnes alors que ses capacités étaient de 159.000 tonnes. Ainsi, la SNIM pourra accompagner l’évolution de la flotte des minéraliers.

L’exécution est confiée au Groupe international Jean De NUL/VAN OORD.

L’Investissement de la Banque

Le Groupe de la Banque Africaine de Développement, en partenariat avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI), a conclu un financement de 50 M USD et 50 M EUR respectivement, sur 12 ans avec la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), pour soutenir l’augmentation des capacités des installations portuaires de la SNIM à Nouadhibou, la capitale économique de la Mauritanie. Le projet comprend l’approfondissement et l’élargissement des canaux d’accès du terminal minier de la SNIM sur 25 km, dans le but d’atteindre les profondeurs requises de 250 000 tonnes pour les navires. En permettant à de plus gros navires d’accoster à Nouadhibou, la SNIM pourra accroître l’efficacité de sa chaîne de transport tout en réduisant ses coûts, en devenant plus rentable, plus compétitive sur le marché international et plus résiliente. fluctuations des prix mondiaux du minerai de fer. Cela contribuera à l’amélioration de sa rentabilité, de sa compétitivité et de sa résilience sur le marché international face aux fluctuations des prix mondiaux du minerai de fer.

Avantages économiques et sociaux

Le projet créera 94 emplois à temps plein pendant la phase de construction et 230 emplois indirects. tout en générant des revenus importants pour le gouvernement mauritanien (sous forme d’impôts et de dividendes). La Fondation SNIM bénéficiera également de ce financement pour ses activités sociales en Mauritanie.

Cela permettra au pays de poursuivre sa stratégie de croissance dans d’autres secteurs clés.

Source: Rapide info avec Agences et la BAD