Snim: pose par le président Ghazouani de la pierre de la nouvelle ligne de chargement

Le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a procédé à la pose de la première pierre de la nouvelle ligne de chargement des bateaux que la SNIM équipera d’ici 26 mois.

Il s’agit d’un fianancementsur fond propre subvention exclusive de la SNIM d’un montant de 15 millions 298 euros. L’exécution du projet a été confiée à l’entrepreneur allemand FLS MIDTH. Les travaux sont supervisés par la Direction des Projets de la SNIM.

Avec cette nouvelle ligne, la cadence de chargement de la SNIM passera de 5 000 à 10 000 tonnes par heure. Il s’agit également de sécuriser l’opération de chargement des bateaux et de créer une flexibilité supplémentaire.

Autre projet phare de la SNIM : le dragage du chenal minéralier du port.

Le projet a été inauguré par le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Il a été cofinancé par la SNIM, la Banque Européenne d’Investissement et la Banque Africaine de Développement pour un montant de 110 705 411,60 euros. Le délai de réalisation est de 15 mois.

L’exécution est confiée au Groupe international Jean De NUL/VAN OORD.

Ce projet permettra de réduire le coût de fret, de porter le tirant d’eau de 16,15 m à 18, 3 m. Sur autre plan, grave à cette nouvelle infrastructure, le port pourra accueillir des navires minéraliers de 250.000 tonnes alors que ses capacités étaient de 159.000 tonnes. Ainsi, la SNIM pourra accompagner l’évolution de la flotte des minéraliers.

Made in Mauritanie

En marge de l »inauguration de ces deux importants projets et après 20 ans , la première expérience du « Made in Mauritanie » dans le domaine du poisson refait surface. Avec l’effondrement de la première expérience de fabrication de boîtes de sardines au niveau de la capitale économique à la fin des années quatre-vingt-dix du siècle dernier.

Aujourd’hui, en 2022, l’expérience sera à nouveau renouvelée au sein d’une usine qui sera inaugurée par le président de la République le 22 décembre comme la première nouvelle expérience visant à promouvoir la valorisation de la richesse piscicole et à renouveler le rêve du “Made in Mauritanie”.

La nouvelle expérience, que les gens qui connaissent disent est importante dans le cadre de la stratégie de l’État visant à valoriser le produit de la pêche et à s’éloigner de la politique de la farine, qui s’est avérée inefficace et dangereuse pour la sécurité alimentaire.

La nouvelle usine est située sur kansado Road, et il s’agit d’un investissement local qui devrait ajouter de la valeur au produit marin.

Ahmed Ould Bettar