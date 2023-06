Mauritanie : la SNIM est maintenant sur la bonne voie.

L’ADG Mohamed Vall Ould Telmidy a trouvé le bon moyen de remettre sur les rails la grande entreprise du pays depuis sa nomination. Une bonne gouvernance allie savoir-faire métier et savoir-être pour rétablir l’équilibre perdu et faire de la SNIM une entreprise compétitive à l’international qui œuvre pour le bien-être de tous les salariés.

La SNIM détient le monopole de la production de fer, avec une production annuelle comprise entre 12,7 et 13 tonnes métriques, faisant de la Mauritanie le 15e producteur mondial et le deuxième en Afrique après l’Afrique du Sud. De nouveaux projets se développent avec l’espoir d’atteindre 40 tonnes/an de production. La Société nationale industrielle minière(SNIM) de la Mauritanie a annoncé avoir réalisé en 2021, un chiffre d’affaires record de 1,647 milliard USD avec une augmentation de 35% par rapport au montant de 1,221 milliards USD enregistré en 2020 selon le rapport 2022 de l’entreprise.

La mise à niveau impliquait tout à la fois: nettoyer les livres de Snim, remettre à neuf environ 70% des actifs de production de l’entreprise et acquérir du nouveau matériel roulant.

Cette action d’Ould Telmidy améliore également les conditions de travail et de vie des salariés qui bénéficient de plusieurs avantages.

Celles-ci comprennent des augmentations des salaires des employés : 20 % pour les cadres et les superviseurs et 22 % pour les ouvriers. De plus, il y a une prime de 100 000 MRO pour 6 mois de salaires aux ouvriers, 5 salaires aux superviseurs et 3 salaires aux cadres.

En conséquence, la Fondation est intervenue dans trois wilayas, à savoir : Tiris Zemmour, Dakhlet-Nouadhibou et Adrar. Elle a construit plusieurs écoles élémentaires, lycées, mosquées… Elle a également distribué des ambulances, forer des puits dans des zones reculées, et mener d’autres opérations pour soutenir les actions et programmes gouvernementaux. comme la distribution d’uniformes scolaires.

Avec Courrier du Nord et Africa24