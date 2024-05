Mauritanie: Jemal Taleb, nostalgique d’une époque révolue

Dans un récent article du magazine Financial Afrik, l’avocat Jemal Taleb Lemoigne a présenté un rapport truffé d’accusations contre le président

de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Une analyse de la nostalgie

de l’ère Aziz, rapporte Mauriweb.

L’avocat, connu à cette époque pour ses liens étroits avec le pouvoir, semblait avoir du mal à cacher son attachement

à une époque où il jouissait d’une influence importante, tendant aux intérêts familiaux de personnalités proches

de l’ancien président, comme ses enfants et ses gendres.

Jemal Taleb, un point de vue critique

Tout au long du texte, Jemal Taleb fait des comparaisons indirectes avec les périodes de gouvernance

en Mauritanie, faisant subtilement allusion à une certaine désillusion à l’égard du gouvernement actuel de Mohamed Ould Ghazouani.

Cette stratégie rhétorique met en valeur son point de vue secrètement critique sur les orientations actuelles

tout en glorifiant un passé qu’il considère comme plus prospère, ou du moins plus propice à ses intérêts

personnels et professionnels.

Bien que Djemal Taleb s’efforce de présenter une image objective du progrès

sous Ghazouani, son texte révèle une conscience des impératifs politiques actuels

mêlée à une nostalgie d’une époque révolue de lutte intérieure pour un statut plus favorable.

AOB