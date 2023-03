Mauritanie – Italie, Med-Or célèbre Nouakchott capitale culturelle du monde islamique 2023

L’événement « Nouakchott Capitale Culturelle du Monde Islamique 2023 – Une magie arabe entre passé et futur » s’est tenu au Maxxi à Rome. L’initiative a été organisée par la Fondation Med-Or, en collaboration avec le Ministère mauritanien de la Culture et l’Ambassade de la République Islamique de Mauritanie en Italie.

Son Excellence le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidatt a déclaré lors de sa supervision de l’événement culturel organisé par Med-or pour les pays Méditerranéens: le choix de Nouakchott comme capitale de la culture du monde islamique puise ses justifications dans des siècles de savoir, de science et de culture, comme les scientifiques mauritaniens voyagent partout dans le monde en tant qu’ambassadeurs de la science, de la culture, de la coexistence et de la paix.

Dans un important discours, le ministre a affirmé que « Nous sommes fiers de l’histoire de notre pays basée sur l’interaction culturelle et une ouverture positive à tous nos voisins, et aux peuples et nations de la Méditerranée en particulier; où notre contact avec la civilisation romaine était précoce, et certaines traces de ce contact sont encore visibles« .