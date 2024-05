Mauritanie : « il n’y a aucun problème avec le Mali et la sécurité de nos citoyens est une ligne rouge »

Le gouvernement mauritanien a nié dimanche l’existence d’un quelconque problème politique ou frontalier avec le Mali voisin, en affirmant cependant qu’il n’accepterait aucun compromis sur la sécurité

de ses citoyens.

Le ministre mauritanien de l’Intérieur, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, s’est entretenu dimanche matin avec le ministre de la Défense, Hanena Ould Sidi, lors d’une réunion avec des citoyens de la ville d’Adel Begrou, près de la frontière malienne.

« Le Mali est un pays voisin et frère, avec lequel nous n’avons aucun problèmes depuis l’indépendance, et des exemples existent ».

Message du Président

Les ministres étaient porteurs d’un message du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, adressé à la population locale, dans le cadre de la « réponse aux récents événements qui ont eu lieu à la frontière .

Il s’agit d’attaques contre des citoyens mauritaniens à l’intérieur de la bande frontalière par des unités de l’armée malienne soutenues par le groupe russe Wagner.

Le ministre de l’intérieur a dit que le président de la république a donné des instructions pour rencontrer

les populations et organiser des visites de terrain dans les zones frontalières dans toutes les localités du

Hodh Chargui.

Le ministre mauritanien de l’intérieur a ajouté : « nous tenons à exprimer notre regret, notre douleur et notre condamnation des événements qui ont affecté nos concitoyens, aussi bien dans les villages frontaliers qu’à l’intérieur de ce pays frère qu’est le Mali ».

A l’adresse de la population locale, le ministre a affirmé que le message du président de la république

dont ils sont porteurs, est celui de confirmer aux populations que leur sécurité, celle de leurs biens et de

leurs villages sont une priorité pour lui et pour l’armée, et que celle-ci est présente sur les frontières et que sa présence sera renforcée dans les jours à venir.

Le ministre de l’intérieur a rassuré les habitants qu’ils sont dans leur pays, et que leur présence, leur sécurité et leurs activités agricoles et pastorales doivent se poursuivre normalement car il n’y a pas de problème.

A. Diallo

Source: abamako