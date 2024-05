Mali | Mauritanie: accord pour éviter des incidents à la frontière

Un séjour qui a permis aux deux parties d`avancer dans le domaine de la coopération militaire entre les deux pays voisins, indique ledit communiqué.

Les deux parties avaient discuté également des défis sécuritaires auxquels ils sont confrontés, mettant l’accent sur le développement d’un mécanisme permettant d’éviter des incidents répétés à la frontière commune.

Le séjour du haut gradé malien et de sa délégation s’inscrit dans le cadre d’une série de visites similaires au niveau politique entre la Mauritanie et le Mali, visant à renforcer la coopération bilatérale et à parvenir à la stabilité régionale.