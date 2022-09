Mauritanie: fruit d’une profonde concertation, un accord final sur les modalités d’organisation des élections

Par Par Abdellah Lbochouari (MAP) Le 29 Sep 2022 14:26 via atlasinfo.fr

A l’issue d’un long processus de concertations et consultations, le gouvernement mauritanien et les partis politiques, aussi bien de la majorité que de l’opposition, sont parvenus à un accord final sur les modalités et mécanismes d’organisation des élections législatives, régionales et municipales de 2023.

Depuis début juillet 2022, le ministère mauritanien de l’Intérieur menait des consultations avec 24 partis politiques, s’articulant autour de la “préparation inclusive et consensuelle” des élections législatives, régionales et municipales, durant lesquelles les formations politiques ont présenté leurs propositions et leurs visions quant aux modalités d’organisation de ces échéances électorales.

Ainsi, le ministère de l’Intérieur a appelé, le 18 juillet dernier, les présidents des partis politiques à exprimer leurs positions et opinions au sujet du cadre légal des élections, de la Commission électorale Nationale indépendante, des listes électorales ainsi que de tous les sujets d’intérêt pour ces acteurs.

Au bout de multiples sessions ayant duré 3 jours marquées par de profonds débats, il s’est avéré primordial d’établir un terrain d’entente concernant les sujets abordés, ce qui a impliqué le recours à l’arbitrage du Président mauritanien pour aboutir à des solutions et à un consensus à propos de l’organisation des prochaines élections.

Les propositions du Président qui ont mis fin aux divergences ont concerné, notamment, les questions de la Proportionnelle dans les élections régionales et municipales, la proportionnelle dans les élections législatives, la mise en place d’une liste nationale des jeunes et les Circonscriptions électorales de la ville de Nouakchott.

Dans cette optique, ces partis ont signé le document final de l’Accord sur les résultats des Concertations, dans la perspective d’assurer l’organisation d’élections inclusives, équitables, transparentes, convaincantes, crédibles et acceptables par tous.



Ce document comporte l’ensemble des points convenus lors des concertations, notamment, la question de la proportionnelle ainsi que d’autres recommandations à même de “hisser la pratique démocratique dans le pays”, selon le gouvernement.

En ce qui concerne la Proportionnelle dans les élections régionales et municipales, le gouvernement et les partis ont convenu de l’adoption de la proportionnelle à un tour. Toutefois, les présidents des conseils régionaux et les maires seront les têtes de listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés et la répartition des sièges conformément aux suffrages obtenus par chacune des listes concurrentes.

Afin de renforcer la proportionnelle en tant que moyen permettant une plus grande participation des différents acteurs politiques au sein du Parlement, il a été convenu que les députés à l’Assemblée nationale seront élus pour 50 % selon le système proportionnel et les 50 % restants selon le système majoritaire à deux tours.

Il a été convenu, en outre, d’instaurer une liste nationale pour les jeunes de 11 sièges, en alternance entre les deux sexes, et dont au moins deux sièges réservés aux personnes handicapées, afin d’assurer la présence des jeune, de garantir une représentation des personnes handicapées et d’augmenter le quota des femmes au sein du Parlement.

Compte tenu de l’importance démographique de la ville de Nouakchott, ce document prévoit le découpage de la capitale en 3 circonscriptions électorales correspondant aux trois wilayas, chaque circonscription ayant sept 7 sièges, soit une augmentation de trois 3 sièges par rapport au nombre existant, portant le nombre total de sièges dans cette ville à 21.

Dans un souci d’associer les Mauritaniens de l’étranger au choix de leurs représentants au Parlement, les parties se sont mises d’accord de permettre aux Mauritaniens de l’étranger d’élire directement leurs représentants.

SourceURL:atlasinfo.fr