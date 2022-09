Mauritanie : Dites moi , Entre nous .

Si vous étiez poursuivi devant la justice de votre pays pour des délits et crimes gravissimes qui vous ont valu une détention provisoire de plusieurs mois et que … par un coup de baguette magique votre passeport vous est remis et êtes autorisé à voyager … allez vous revenir ?

Revenir pour faire face aux chefs d’accusations suivantes :

Corruption

Blanchiment d’argent

Enrichissement illicite

Dilapidation de biens publics et

Octroi d’avantage indus .

Sans oublier le crime le plus grave : Haute trahison qui a par miracle disparu de la littérature et des juges et des avocats de La Défense et ceux de l’Etat .

Non !!! Vous n’allez pas revenir .

Si donc , il vous a été permis d’échapper par un vol régulier de votre pays c’est sur vous avez bénéficié d’un deal extraordinaire qui émanerait de vous par avocats interposés , deal qui préserverait le statu quo ante des pratiques de prévarication auxquelles s’adonnent ceux qui vous ont attrait ou voulu attraire à la barre à grande pompe d’enquête parlementaire , de contrôle judiciaire et de procédures judiciaires massacrées à volonté pour vous permettre de prendre la Belle en plein jour au vu et au su de tout le monde .

Vive l’impunité .

Vive l’injustice

Vive l’arbitraire et

A bas le peuple mouton .

Rgueiby