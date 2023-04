Mauritanie : des Jeunes agriculteurs demandent d’aide financière pour sortir le pays de sa dépendance !

Par: TRUST Magazine dimanche 02 avril 2023

Comme ailleurs dans la sous-région, des jeunes mauritaniens se lancent aussi dans l’agriculture. Cheikh El Hassene Bouleyad, agriculteur dans la région du Trarza en Mauritanie, est un des jeunes qui ont réussi ces derniers mois à mettre sur le marché mauritanien des légumes cent pour cent local.

« L’agriculture est la voie qui nous sortira de la famine et de la dépendance extérieure, produisons et consommons local.” fait savoir Cheikh.

Selon les Nations-unis, d’ici 2050, l’Afrique subsaharienne abritera un tiers des jeunes du monde qui joueront un rôle clé dans l’alimentation des générations futures. Aucune région n’est, plus que l’Afrique subsaharienne, concernée par ce grand nombre de jeunes à l’avenir.

“Nous sommes des jeunes très motivés avec beaucoup de motivation, de sérieux, de patience et de détermination. Nous essayons d’atteindre une qualité élevée dans nos productions et de les exporter vers toutes les régions de la Mauritanie, et même hors du pays pourquoi pas. Nous avons plus de 5 000 hectares propices à la culture et à l’eau de la rivière.» a-t-il déclaré.

La tâche n’est pas du tout facile, le jeune rossessois le sait Et si, pour Cheikh, la formation est la clé pour y parvenir, on n’y accède pas facilement pour autant. « Nous avons besoin d’hommes d’affaires pour investir en nous. Nous avons besoin de matériels agricole, une formation accélérée sur l’agriculture… Et le besoin du soutien financier est énorme pour la bonne marche des choses.» a-t-il conclu.

Source: TRUST Magazine