La Mauritanie salue la proposition du Bangladesh pour une « agriculture contractuelle. »La Mauritanie, l’un des plus grands pays d’Afrique de l’Ouest, a salué la proposition du Bangladesh d’ouvrir les terres arables de ce pays aux entrepreneurs et hommes d’affaires bangladais.

Yahya Ahmed El Waghef, ministre de l’Agriculture a salué la proposition faite par l’ambassadeur non résident du Bangladesh, Muhammad Zulqar Nain, au cours d’une réunion bilatérale lors de sa récente visite dans le pays africain, indique un communiqué de presse reçu aujourd’hui.

Yahya a exprimé son optimisme quant au fait que le Bangladesh et la Mauritanie travaillent intensivement pour parvenir à la sécurité alimentaire dans les deux pays.

Il a apprécié le bon leadership et les contributions de la Première ministre Sheikh Hasina au développement global du Bangladesh et a qualifié les Bangladais de peuple industriel.

La Mauritanie a pris l’initiative de laisser les vastes terres arables de la région méridionale au secteur privé d’ici avril de cette année, a déclaré Yahya Ahmed El Waghef, ajoutant que cela créerait des opportunités potentielles pour les hommes d’affaires et les entrepreneurs bangladais.

Mettant un accent particulier sur l’application des dernières technologies dans l’agriculture, a-t-il déclaré, cela facilitera la mise en œuvre d’activités agricoles commerciales au lieu d’extraire les ressources agricoles naturelles existantes en Mauritanie.

À l’invitation de l’Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie, l’Ambassadeur du Bangladesh, Zulqar Nain, a visité la grande plaine de Rosso et Boghé dans le sud de la Mauritanie traversées par le fleuve Sénégal.

Il existe des possibilités et des opportunités pour l’élevage de divers types de bétail et la culture du blé, du maïs, du paddy et de la pastèque dans cette région.

Pendant ce temps, une entreprise saoudienne y produit de l’oignon, de l’ail et de la pastèque et les exporte vers les marchés européens.