Le ministre de l’Agriculture rappelle l’intérêt accordé par le président de la République au secteur agricole.

Le ministre de l’Agriculture, M. Yahya Ould Ahmed El Waghef, a affirmé la nécessité de redoubler d’effort pour assurer l’autosuffisance alimentaire.

Ouvrant une réunion regroupant les délégués régionaux, les directeurs centraux, les responsables des établissements et projets relevant du ministère, il a appelé à fournir des efforts exceptionnels en vue de faciliter l’accès des investisseurs au secteur agricole, en particulier, dans le domaine de l’encadrement et de la vulgarisation.

Le ministre a souligné la place de choix qu’occupe le secteur de l’agriculture à la lumière de la situation actuelle où l’autosuffisance alimentaire devient de plus en plus une question de souveraineté, rappelant l’intérêt accordé par le Président de la République à ce secteur à travers d’importantes ressources financières et humaines mobilisées en faveur des différents types de l’agriculture: sous pluie, irriguée, et maraichère.

Il a, en outre, mis en exergue la responsabilité du département à assurer une gestion optimale des ressources disponibles en vue d’atteindre les objectifs fixés, en particulier, en ce qui concerne les ressources humaines, ajoutant que l’objectif de la réunion est l’évaluation de l’action des différents services afin de pallier aux lacunes constatées en assurant une coordination efficace entre ces services.

Ould El Waghe a indiqué que la réunion de concertation organisée récemment à Tiguent, au Trarza, a permis de faire le point sur les problèmes essentiels auxquels le département fait face, définissant les grandes lignes de la stratégie adoptée en vue d’assurer l’atteinte des objectifs.

Par ailleurs, les interventions des participants se sont axées sur les problèmes posés et la recherche des solutions appropriées à travers une coordination efficace entre les différents services du ministère.

La réunion s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Ahmed Salem Ould El Arbi, au côté des responsables du département.

