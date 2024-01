Mauritanie: Déclaration de politique générale (Bilan et perspectives 2023 – 2024)

Nouakchott, 25/01/2024- Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud a présenté, jeudi

matin au cours d’une séance plénière à l’Assemblée nationale tenue sous la présidence de M. Mohamed

Ould Meguet, le rapport annuel sur les activités du gouvernement pour l’année 2023

et les perspectives pour 2024.

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Députés,

C’est un honneur pour moi de m’adresser à votre auguste Assemblée pour vous présenter, conformément

à l’article 73 de la Constitution, le bilan de l’action du Gouvernement pour l’année 2023

et les grands axes de son programme au titre de l’année 2024.

Je saisis cette opportunité pour vous adresser mes meilleurs vœux pour le nouvel an et mes sincères félicitations pour la noble mission que vous assumez, chaque jour, au service de l’État et de la Nation.

Je tiens aussi à vous renouveler l’expression de mes vifs remerciements pour l’appui précieux que vous avez bien voulu apporter aux réformes engagées par le Gouvernement, conformément aux orientations stratégiques de Son Excellence Monsieur le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Le Gouvernement a continué durant l’année écoulée, et sans relâche, à juguler les effets négatifs des conjonctures mondiale et régionale sur nos populations, notamment les plus vulnérables, d’une part, et à réformer, d’autre part, les différents secteurs de l’économie, afin de la rendre plus résiliente et de l’orienter vers davantage de création d’emplois et de réduction des inégalités.

Malgré les chocs mondiaux et régionaux, l’économie a enrégistré des performances solides en 2023, avec une croissance estimée à 4,8 %, une diminution significative de l’inflation et des performances budgétaires en ligne avec l’objectif de maîtrise de l’endettement.

Le Gouvernement est resté actif et vigilant sur plusieurs fronts en 2023. Il a, en effet, continué à gérer au mieux : (i) la problématique mondiale de la hausse des prix des denrées de première nécessité, des hydrocarbures et de l’approvisionnement continu des marchés ; (ii) le niveau d’accès des citoyens aux services sociaux de base ; et (iii) la sécurité de nos citoyens et de leurs biens.

Par ailleurs, des efforts soutenus ont été déployés pour : (i) assurer plus d’équité et de justice sociale ; (ii) accélérer les réformes ; et (iii) accélérer la mise en œuvre des projets structurants de soutien à la croissance.

