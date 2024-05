Mauritanie : Coopération/Cafrad – Le président mauritanien sollicite le soutien du Général Oligui Nguema

Le président Cheikh Ghazouani a envoyé son émissaire Dr Coumba Ba mardi 21 mai 2024, afin de solliciter son soutien pour sa candidature à la tête de l’Organisation Intergouvernementale Panafricaine (Cafrad).Reçu en audience par le président de la transition le Général Oligui Nguema, le Dr Coumba Ba l’émissaire du Président de la République mauritanienne a transmise le message du président Cheikh Ghazouani. Les deux ont également évoqué les axes de coopération bilatérale entre les deux pays. La volonté partagée entre Libreville et Nouakchott est de hisser au plus haut niveau leurs relations bilatérales sur les plans économiques, sécuritaires et diplomatiques. Concernant la Cafrad, il s’agit du premier Centre Panafricain de Formation et de Recherche du Continent destiné à l’amélioration des systèmes de l’Administration Publique et de Gouvernance en Afrique. Il a été créé en 1964 par les Gouvernements des pays d’Afrique avec le concours de l’Unesco. Il compte 36 États membres et tient son siège à Tanger au Maroc. (Source : Journal du Gabon)