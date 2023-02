Mauritanie: communiqué conseil des ministres du 22 février 2023

Le Conseil des Ministres s’est réuni le Mercredi 22 février 2023, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Le Conseil a examiné et adopté les deux projets de décrets suivants:

‐ Projet de décret portant convocation du collège électoral pour l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux.

Le présent projet de décret a pour principaux objectifs de convoquer le collège électoral le samedi 13 mai 2023, en vue d’élire les Conseillers régionaux et municipaux, de fixer les dates ultimes pour les candidatures et la validité des candidatures, conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur, et au chronogramme proposé par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).

‐ Projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2016-82 du 19 avril 2016, modifié, portant harmonisation et simplification du système de rémunération des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif.

Ce projet de décret vise à honorer les engagements pris dans le cadre du Programme Taahoudaty par SEM le Président de la République, en termes de promotion du pouvoir d’achat des fonctionnaires et agents contractuels de l’État, et en particulier ceux des secteurs de l’éducation nationale, de la santé, de l’enseignement supérieur et des affaires sociales, de l’enfance et de la famille.

Ainsi, cette promotion se traduira comme suit :

‐ Le versement d’une prime d’incitation supplémentaire d’une valeur de mille (1.000) MRU, nette d’impôt au profit des enseignants, des professeurs et du personnel d’encadrement pédagogique travaillant dans les écoles fondamentales et les établissements secondaires ;

‐ La mise en œuvre de la 3ème phase de l’augmentation des primes du personnel du secteur de la santé, y compris le personnel des établissements publics ;

‐ L’augmentation de deux mille (2.000) MRU nettes d’impôt pour toutes les catégories d’employés et d’agents contractuels de l’Etat ; et

‐ La mise en œuvre de la 2ème phase de l’augmentation des cycles de l’enseignement supérieur 2023.

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante :

Ministère de l’élevage :

Établissements Publics



Société Mauritanienne des Produits Laitiers (SMPL)

– Directeur Général : El Moctar Mohamed Gaguih EBEYITE, Ingénieur en Génie Mécanique, précédemment Conseiller à la Direction Générale de l’Agence Nationale d’Exécution et de Suivi des Projet (ANESP).