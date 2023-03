Mauritanie:BAD et BCI signent un accord de 485000$ avec AFAWA

La Banque africaine de développement et la Banque du commerce et de l’industrie (BCI) de Mauritanie ont signé un accord d’assistance technique de 485 000 dollars pour le programme Affirmative Finance Action for Women in Africa (AFAWA) qui vise à promouvoir l’accès des femmes au financement en Afrique.

L’accord a été signé par Mohamed El Azizi, directeur général de la Banque africaine de développement pour l’Afrique du Nord et Isselmou Tajidine, directeur général du groupe commerce et industrie de la BCI, en marge du Forum d’investissement en Mauritanie. Le forum, intitulé Invest Days-Nouakchott , a été organisé par l’Agence mauritanienne de promotion des investissements.

Le projet de promotion de l’accès des entreprises appartenant à des femmes aux services d’appui financier et technique dans la région du Sahel occidental est financé par la Banque africaine de développement avec le soutien financier de l’Initiative de financement des femmes entrepreneurs (We-Fi). Le projet vise à renforcer la capacité de financement de la BCI pour le commerce et l’industrie et à mieux soutenir les petites et moyennes entreprises féminines en Mauritanie, au Mali, au Sénégal et en Guinée.

« La signature de cet accord d’assistance technique avec le Groupe BCI est une étape importante pour soutenir l’inclusion financière et la croissance des PME dirigées par des femmes, qui jouent un rôle crucial dans le développement économique de la Mauritanie », a déclaré Mohamed El Azizi.

L’accord consolide une ligne de crédit de 10 millions d’euros approuvée par le conseil d’administration de la Banque en 2021 par la Banque africaine de développement à la Banque du commerce et de l’industrie pour soutenir la croissance et le commerce des petites entreprises stratégiques, y compris les femmes entrepreneurs.

Tajidine a déclaré : « Ce projet d’assistance technique renforce le partenariat stratégique du Groupe BCI avec la Banque Africaine de Développement, qui nous positionnera comme la banque de référence des femmes entrepreneures en Mauritanie, au Sénégal, au Mali et en Guinée. cela contribuera à élargir notre offre de produits financiers et de soutien technique aux entreprises dirigées par des femmes. »

L’AFAWA et l’Agence Mauritanienne de Promotion des Investissements ont organisé un atelier sur le renforcement de l’inclusion financière des PME féminines en Mauritanie lors du Forum Invest Days-Nouakchott. La séance a présenté les mécanismes de l’initiative, notamment le programme « Garantie pour la croissance » mis en œuvre par le Fonds Africain de Garantie. Il a également été l’occasion de discuter du cadre réglementaire et des mesures que les autorités et les entreprises peuvent prendre pour améliorer l’accès financier des entreprises féminines.

Le forum a également présenté le lancement du programme des ambassadrices de l’AFAWA qui plaidera pour l’accélération de l’accès au financement pour les femmes entrepreneurs africaines et mettra en valeur les femmes leaders. Les premiers ambassadeurs de l’AFAWA sont Angélique Kidjo, musicienne et fondatrice et PDG de la Fondation Batonga ; Evelyne Tall-Daouda, fondatrice, E and Partners et ancienne PDG adjointe et COO d’Ecobank Transnational Inc ; Monica Musonda, fondatrice et PDG de Java Foods ; et Aïssata Lam, directrice générale de l’Agence de promotion des investissements de Mauritanie.

Aïssata Lam, directrice générale de l’Agence de promotion des investissements en Mauritanie, a récemment été nommée l’un des Global Young Leaders du Forum économique mondial. Elle s’est dite « fière d’être ambassadrice de l’AFAWA, qui est une initiative cruciale pour combler le fossé financier des femmes entrepreneurs africaines grâce à l’accès au financement, à l’assistance technique et au dialogue politique ». Elle a souligné l’importance de la synergie entre les acteurs publics et privés ainsi que la société civile pour un cadre réglementaire et un environnement des affaires plus propices à la finance inclusive et à l’autonomisation économique des femmes africaines.