Marokedbo : Le mensonge, à défaut, c’est l’incitation au mensonge

Par Mohamed El-Abassi

Le « Kedbomadaire » marocain n’en démord pas. Ou bien il ment si gros comme une maison, ou alors, il incite au mensonge. Point de moralité, ni encore moins de professionnalisme ! Les scribouillards de « Marokedbo », épuisés à force de mensonges, ont dû échanger leurs plumes contre un joint explosif.

Sa nouvelle trouvaille miraculeuse dans le dernier numéro, « un véritable numéro » perdant, de ce papier de choux nauséabond, s’en va créer de toutes pièces, une histoire de morts et de révolte dans le sud algérien ou encore, qu’un ancien ministre des affaires étrangères ait été assassiné après avoir distiller, sans rougir, la rumeur démentie par lui-même, qu’on lui aurait enlevé son passeport diplomatique. Rien que cela. Dieu que le ridicule ne tue plus dans le royaume complètement à l’ouest !

Mais la haine qu’il nourrit contre l’Algérie et son ancien MAE, et qui le ronge, n’a d’autre explication que les principes immuables qu’ils défendent face à la colonisation marocaine du Sahara Occidental et aux manœuvres du makhzen et de sa propagande qui sentent, à mille lieux, le mensonge et la calomnie. Une création qui ne prend même pas le soin de la moindre précaution de crédibilité.

Si l’on comprend que les ordres du Makhzen le harcèlent pour nuire à l’Algérie, selon un plan auquel il est rodé jusqu’a l’os, voilà que, faute d’idée, il s’en va susciter d’autres parties pour lui venir en aide, comme si ces derniers sont tombés si bas ou plus bas, qu’il ne l’est dans ses basses besognes propagandistes. Quelle humiliation, somme toute, méritée, pour un canard boiteux qui s’est fait une indétrônable réputation de menteur invétéré comme l’oxygène que respirent ses scribouillards qui n’ont « pas plus de talent qu’une pantoufle n’a de talon », pour emprunter une expression de Yasmina Khadra.

Certainement qu’ils visent le trophée du plus gros mensonge alors que les véritables journalistes se battent pour de véritables scoop pour le triomphe de la vérité ! Antinomique de la profession et, bien triste que ce pitoyable spectacle que livre à sa propre opinion domestique, s’il en est, de voir « Marokedbo » obéir à une sommation d’ouvrir le feu sur l’Algérie mais en se tirant sur les pieds.

Messieurs de « Marokedbo », parlez nous de votre roitelet, de l’oppression qu’il pratique dans les territoires occupés du Sahara Occidental et, bien plus proche de vous, contre son « cher peuple » !

Parlez nous des scandales de Pegasus, de la corruption et de l’achat des consciences de députés et de l’espionnage qui a atteint des policiers et des juges belges !

Parlez-nous des arrestations et des bastonnades que subit le peuple marocain qui a faim et revendique des conditions de vie juste décente ! Parlez-nous de la honteuse normalisation maroco-sioniste et du retour du « diplomate-violeur », blanchi par « l’injustice makhzénienne » de toute accusation ! Dieu, que vous êtes faux et mensongers jusqu’à vos tréfonds tripes !

Parlez-nous de l’honneur du marocain sans voix, de l’intellectuel exilé, du poète emmitouflé, du sage qui perd sa raison, du journaliste emprisonné !

Au lieu du mensonge jetez un regard introspectif sur ce qui vous concerne avant d’oser écrire sur l’honorable Algérie, ses ministres anciens ou nouveaux, ses institutions nationales, son armée nationale populaire et son peuple, que vous n’atteindrez au grand jamais, ni même, à la cheville ! C’est seulement quand vous le ferez qu’on vous attribuerait un peu ou prou de crédibilité à même de s’intéresser à vos élucubrations

Comme le disait un ancien ministre algérien, faites vos ablutions avant d’évoquer l’Algérie !

Mohamed El-Abassi, ex-diplomate

lapatrienews.dz