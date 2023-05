Maroc : Vers une transition mouvementée de la couronne

Comme si l’ancien PDG de la MAP, le porte-voix officiel et de la propagande makhzénienne, n’était pas assez compétent pour mentir, travestir les faits, et servir le Makhzen, voilà que le monarque vient de nommer un nouveau responsable.

Le timing de ce changement, si l’on connaît, la place du mensonge dans la monarchie alaouite soulève bien des interrogations à commencer par le pourquoi de cette décision.

Après de longs mois d’absentéisme du monarque du palais royal, celui-ci a réapparu dans une forme bien amoindrie qui augure de changements bien plus importants que ce changement de façade, il augure, en l’occurrence, d’un remaniement ministériel qui verrait le départ du premier ministre milliardaire et son ministre des affaires étrangères : Deux têtes impopulaires aux yeux des marocains qui considèrent, le premier d’être la cause de leur paupérisation et une inflation historique, et le second d’avoir entrainer la diplomatie marocaine, bien en deçà, de la moindre crédibilité .

Ces derniers avec le limogeage du PDG de la MAP, doivent partir pour assainir le climat politique et dans le voisinage rendus impossible à gérer au moment où le monarque M 6 n’en peut plus de leurs échecs successifs. Pour assurer une transition assainie pour le futur Roi, il fallait faire table rase du passé et des hommes qui sont les plus antagoniques avec, notamment, l’Algérie.

Il faudra pour le futur roi d’entamer son règne en donnant l’impression de rompre avec un héritage et des méthodes de gouvernance et de communication décriées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le Roi M6 est en effet l’objet d’une révolte sociale et politique du peuple marocain qui n’a de cesse de revendiquer le départ du premier ministre qui l’a appauvri et du ministre des affaires étrangères qui a entrainé le pays dans une honteuse normalisation avec l’entité sioniste.

Les relations personnelles douteuses du premier ministre avec son compère espagnol, les scandales de Pegasus et du MarocGate, la diplomatie mensongère de Bourita désavouée par la position des Etats unis sur le Sahara Occidental et la corruption à coup de milliards d’euros de certains chefs d’Etats de pays africains et autres pour les ramener à ouvrir des consulats en territoire sahraoui sans impact sur ses prétentions du fait colonial au Sahara Occidental., sont autant de tares qu’il faut faire oublier, au plus vite, avant le transfert du pouvoir.

C’est aussi dans le sillage du couronnement de Charles III, que la seule monarchie du Maghreb, au risque de devenir une république populaire marocaine fréquentable, que le monarque n’en a plus de d’une fuite en avant, avec des méthodes qui ont fait l’échec de son hériter, en forçant le destin qui lui est révélé indomptable, malgré les illusions de ses courtisans, au Maroc et à l’étranger.

Si le roi M6 prendra suffisamment de temps de recul pour assurer une transition confortable à son héritier, il devrait se souvenir du cadeau empoisonné que lui a légué son père, puisque la sagesse, la realpolitik, la dignité, l’honneur et l’amour dont a besoin son cher peuple, lui recommandent de cesser de l’ignorer et de le contrarier jusqu’à l’outrance dans une aventure coloniale vouée à l’échec et une normalisation maroco-sioniste contre les principes et les convictions de ce peuple marocain fier qu’il dit chérir.

Mohamed El-Abassi, ex-diplomate

La patrie news