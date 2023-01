Maroc-Rusie: le ministre russe des Affaires étrangères est attendu au Maroc dans le cadre d’une tournée africaine

La Russie cherche à étendre ses partenariats avec les pays africains dans un contexte de sanctions européennes. Le ministre russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov, devrait se rendre au Maroc en février dans le cadre de sa deuxième tournée africaine.

Ce Lundi, M. Lavrov est arrivé en Afrique du Sud, où il s’entretient avec les autorités locales. Outre l’Afrique du Sud, M. Lavrov doit se rendre à Eswatini, en Angola et au Botswana.

Selon des rapports convergents, M. Lavrov devrait également retourner sur le continent pour poursuivre sa tournée africaine avec des visites au Maroc, en Tunisie et en Mauritanie en février.

La tournée africaine de M. Lavrov s’inscrit dans le cadre de la détermination de la Russie à élargir et à renforcer sa coopération avec les pays africains après avoir fait face aux sanctions de l’Europe.

L’Union européenne cherche à imposer un embargo complet sur les exportations de produits pétroliers russes, à compter du 5 février.

En prévision de l’embargo de l’UE, la Russie a décidé d’augmenter les livraisons de diesel au Maroc et en Turquie dans le cadre de son approche pour faire face à la situation.

Outre le Maroc, la Russie vise également à réacheminer ses produits pétroliers vers d’autres pays du continent, ainsi que vers l’Asie et l’Amérique latine.

L’homme d’affaires milliardaire russe et président de la société minière Nornickel, Vladimir Potanin, a déclaré lundi à la télévision russe RBC : « Naturellement, nous trouvons des moyens de sortir de cette situation. Nous restructurons les chaînes logistiques vers des pays plus amicaux. Tout d’abord, vers la Chine, la Turquie, le Maroc et d’autres pays arabes. »

Les livraisons de diesel de la Russie au Maroc ont augmenté pour atteindre environ 735 000 tonnes en 2022, alors qu’elles ne représentaient que 66 000 tonnes un an plus tôt, selon le site boursier Market news.

Les données de l’Observatoire du complexe économique (CE) documentent un bon partenariat commercial entre Moscou et Rabat.

Les exportations russes vers le Maroc se sont élevées à 1,35 milliard de dollars en 2020. Ces exportations comprennent des briquettes de charbon, du pétrole raffiné et de l’ammoniac.

Les exportations de la Russie vers le Maroc ont également augmenté à un taux annualisé de 6,98% au cours des 25 dernières années, ajoute le même site de données.

Source: belpresse.com