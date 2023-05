Maroc: Mohammed VI méconnaissable et fortement amaigri

Maroc: Mohammed VI méconnaissable et fortement amaigri

Maroc: Mohammed VI méconnaissable et fortement amaigri

Selon des informations rapportées par les médias internationaux, l’état de santé du roi du Maroc est de plus en plus inquiétant, notamment depuis sa dernière apparition publique. Le roi Mohammed VI s’est affiché très amaigri cette semaine dans un reportage télé pour la présentation d’une voiture 100 % marocaine.

Un changement de physique qui fait craindre le pire. Cette semaine, le roi Mohammed VI est apparu en public à Rabat pour découvrir une voiture 100 % marocaine et un prototype fonctionnant à l’hydrogène développé par la société NamX dirigée par un Marocain. Ses apparitions publiques se font de plus en plus rares, le roi souffrant d’importants problèmes de santé.

Les observateurs expliquent ces absences par l’état de santé du roi, qui souffre de problèmes cardiaques et de sarcoïdose, mais aussi par son désir de se reposer et de passer du temps avec ses nouveaux amis, les frères Azaitar qui défraient la chronique au Maroc par la proximité avec le roi qui leur a donné un pouvoir sans cesse grandissant.

Source: TN