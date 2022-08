Maroc-Mauritanie : vers un avenir prospère pour les deux peuples frères

Publie dans L’OPINION par par Meryem BOUIZGAR ( Journaliste stagiaire ) le Jeudi 4 Août 2022

Lors de la 27e session du Comité exécutif de Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU), qui s’est tenue ce mardi à Nouakchot, l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC) et l’Association des maires de la Mauritanie (AMM) ont appelé à promouvoir davantage les investissements entre Rabat et Nouakchott.

Mounir Laymouri, Président de l’association marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC), a effectué une visite de travail à Nouakchott, où il a participé aux travaux de la 27ème session du comité exécutif de CGLU, dans la capitale mauritanienne.

L’ordre du jour de cette session comprenait plusieurs points, notamment l’étude du budget de l’organisation et son approbation, l’étude du mécanisme de renforcement de la présence de l’organisation dans les forums internationaux et continentaux, ainsi que la préparation de la participation aux travaux de la Conférence des États parties – COP 27 qui sera organisé en Égypte, ainsi que la célébration de la ville de Rabat, capitale de la culture africaine.

Le président de l’AMPCC a affirmé que les maires de la Mauritanie ont exprimé leur souhait de voir leur pays bénéficier de la vaste expérience du Maroc dans le secteur agricole, tout en soulignant l’importance de consolider les investissements marocains dans ce secteur prometteur à la Mauritanie.

Les deux organismes, l’AMPCC et l’AMM, ont convenu d’activer les 40 conventions de partenariat signées entre les communes de la Mauritanie et du Maroc, dans le but de renforcer les partenariats et le développement local.

Cette rencontre a constitué une occasion, au cours de laquelle Mohamed Ould Bilal Messaoud, Premier Ministre mauritanien, a reçu les membres du Bureau Exécutif conduits par Fatima bint Abdelmalek, présidente de l’organisation de Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique et présidente de la région de Nouakchottle, Mounir Laymouri, président de l’association marocaine des Présidents des Conseils Communaux, et Jean Pierre Elong Mbassi, secrétaire général de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique.

La rencontre était une occasion au cours de laquelle le Premier ministre a été informé des activités de l’organisation, de son programme de travail et de ses objectifs. Mounir Laymouri a remis, par la suite, au Premier ministre mauritanien un trophée de AMPCC.

Le Maroc et la Mauritanie avaient précédemment signé 13 accords visant à renforcer les relations dans divers secteurs économiques, lors de la 8ème session de la Haute Commission mixte maroco-mauritanienne à Rabat.

Ces accords signés ciblent les secteurs du commerce et de l’investissement, de l’industrie et du tourisme, du logement, de l’environnement, du développement durable, de la sécurité, de la santé, de la culture, de l’agriculture, de la pêche maritime et de formation professionnelle.

Lire l’article à la source ICI