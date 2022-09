Maroc-Mauritanie : 2e édition du forum économique à Casablanca.

Publé dans maroc-hebdo 5 Septembre 2022 par Elimane SEMBENE

Le Maroc abritera, le 20 septembre 2022, la deuxième édition du forum économique Maroc-Mauritanie. C’est ce qu’a annoncé la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) dans un communiqué. La confédération présidée par Chakib Alj organisera ce rendez-vous en collaboration avec l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM). «Cet événement, qui sera ouvert par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, vise à renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays et à donner une nouvelle impulsion aux relations entre les deux communautés des affaires», explique la CGEM.

D’après elle, une délégation conduite par le président de l’UNPM, Mohamed Zeine El Abidine, composée d’une centaine d’opérateurs économiques mauritaniens de différents secteurs d’activités, participeront à cette rencontre économique, ainsi que des entreprises membres de la CGEM qui souhaitent investir en Mauritanie. Deux panels sur le climat des affaires au Maroc et en Mauritanie et sur les projets d’investissements dans plusieurs secteurs tels que l’énergie, l’agriculture, l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, la finance, etc. sont prévus.

Source: maroc-hebdo