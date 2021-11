Maroc: interception de 230 migrants irréguliers en partance pour les Îles Canaries

– Originaires d’Afrique subsaharienne, ils ont été interceptés jeudi à Laâyoune et Tarfaya. AA/Rabat

Les autorités marocaines ont annoncé, vendredi l’interception d’environ 230 migrants irréguliers d’Afrique subsaharienne, en partance pour l’archipel des Canaries (Espagne).

C’est ce qu’a annoncé l’Agence de presse marocaine (MAP) citant les autorités locales à Laâyoune et Tarfaya.

« La Marine royale a secouru jeudi soir au sud du port de Laâyoune un bateau pneumatique à la dérive, avec à son bord 59 Subsahariens, dont le corps sans vie d’un citoyen sénégalais et 8 femmes et 2 mineurs », lit-on de même source.

Les autorités locales ont déjoué, le même jour, près du village Amegriou (province de Tarfaya), une tentative d’émigration irrégulière vers les Îles Canaries impliquant 120 Subsahariens, dont 30 ont été interpellés.

Par ailleurs, deux voitures transportant 16 individus originaires d’Afrique subsaharienne ont été interceptées également jeudi près de Laâyoune.

Début novembre, les autorités marocaines avaient annoncé avoir déjoué plus de 42 000 tentatives d’émigration clandestine, et démantelé plus de 156 réseaux criminels actifs dans ce trafic, depuis début 2021, et ce, à l’aune d’un rapport du ministère de l’Intérieur, qui n’a pas précisé les nationalités des migrants ni l’identité des membres des réseaux qui ont été démantelés.

*Traduit de l’arabe par Wejden Jlassi

AA